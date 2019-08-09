16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На фестиваль в Самарскую область собрались IT-специалисты со всей страны Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли "Дом.ru Бизнес" представил клиентам новые возможности для рекламы в Wi-Fi Сергей Иревли, глава департамента m2m/IoT МТС, - о том, что "умные" технологии повсюду "Другой Телеком" строит цифровой город

ИТ Транспорт и связь

"Ростелеком" и "Дневник.ру" совместно займутся развитием цифровизации образования

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений "Ростелеком" и "Дневник.ру" создали совместное предприятие ООО "РТК-Дневник" (СП) с целью внедрения современных цифровых технологий в российских школах. Уставный капитал СП распределен в равных долях. "Дневник.ру" вносит в СП существующие технологические решения, компетенции и экспертизу.

На базе имеющейся у Дневник.ру цифровой платформы ведения электронных дневников и журналов, онлайн-записи в школу, комплексного мониторинга успеваемости и оценки качества образования СП планирует обеспечить предоставление комплексных цифровых сервисов в сфере школьного образования.

Гид потребителя

Фото на сайте

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1