"Ростелеком" и "Дневник.ру" совместно займутся развитием цифровизации образования

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений "Ростелеком" и "Дневник.ру" создали совместное предприятие ООО "РТК-Дневник" (СП) с целью внедрения современных цифровых технологий в российских школах. Уставный капитал СП распределен в равных долях. "Дневник.ру" вносит в СП существующие технологические решения, компетенции и экспертизу.

На базе имеющейся у Дневник.ру цифровой платформы ведения электронных дневников и журналов, онлайн-записи в школу, комплексного мониторинга успеваемости и оценки качества образования СП планирует обеспечить предоставление комплексных цифровых сервисов в сфере школьного образования.