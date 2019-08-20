Легендарный Фестиваль 404 состоится 14-15 сентября

Фестиваль в девятый раз соберет веб-разработчиков и интернет-деятелей со всей России. Это одно из самых знаковых мероприятий года для веб-рынка Рунета, а этом году он принимает людей со всего мира.

Гость фестиваля - первопроходец российского IT-блогинга, апологет Apple, создатель ютуб-канала "Wylsacom" с более чем 7 млн подписчиков - Валентин Петухов. Он откроет второй день фестиваля рассказом о том, куда движется российский интернет и как добиться в нем успеха, как работают (или не работают) продвижение, реклама и интеграции.

Фестиваль - отличное место, чтобы познакомиться с коллегами и узнать что-то новое. Доклады будут идти параллельно по тематическим секциям: дизайн, мобильная и веб-разработка, управление проектами и продуктами, PR и маркетинг. В процессе работы секций каждый участник имеет уникальную возможность задавать докладчикам вопросы и общаться в кулуарах с интересными людьми.

Состав спикеров в 10 секциях формируют эксперты рынка, отвечающие за качество контента своим именем и репутацией.

В программе этого года уже заявлены доклады умнейших людей: основателя "Сноб" и "Коммерсант" Владимира Яковлева, дизайн-директора Mail.ru Юрия Ветрова, PR-директора Яндекс.Такси Владимира Исаева, Техлида Microsoft Norway Максима Сальникова, репортера The New York Times Ивана Нечепуренко, CEO Мегаплана Сергея Козлова, Директора "МойСклад" Аскара Рахимбердиева и еще 60 топовых спикеров.

Уже сегодня более чем 700 участников со всей России купили заветный билетик на фестиваль. Специальный солнечный привет от Зайца на ближайшие дни - промокод SAMARAGORODKURORT, который дает скидку 1000 рублей.