Тольяттинский пансионат для инвалидов получил в подарок спортивный комплекс

В России, согласно статистике, 12.5 млн людей с ограниченными возможностями. При этом более 7 млн инвалидов доступны занятия физической культурой и спортом. По факту же многие инвалиды оказываются просто запертыми, не имея возможности даже выйти с подъезда, так как в их доме не установлен пандус.

В последние годы ситуация в России меняется в лучшую сторону: очень много делается для того, чтоб человек с ОВЗ мог жить полноценной жизнью. Однако государственные программы не могут решить все проблемы разом.

Депутат губернской думы Денис Волков на протяжении нескольких лет ГК "ЭкоВоз" оказывает посильную помощь тольяттинскому отделению Всероссийского общества инвалидов: организует экскурсии по значимым местам Самарской области, поддерживает спортивную команду, помогает в установке пандусов и многое другое. Тесное сотрудничество помогает понять, что на самом деле необходимо людям с ОВЗ.

Этим летом инициативная группа совместно с депутатом Государственной Думы Владимиром Бокком решила подарить Тольяттинскому пансионату для ветеранов труда спортивные площадки. Руководство ГК "Эковоз" поддержало проект. 20 августа в торжественной обстановке в присутствии главы города Сергея Анташева, депутатов и представителей компаний-меценатов спортивный комплекс, включающий в себя площадку для командных игр, тренажеры, теннисные столы, был сдан постояльцам пансионата.

Сотрудники компании "ЭкоВоз" выполнили ряд работ по благоустройству территории: оформили живую изгородь и газон, убрали аварийно опасные деревья, провели субботник и вывезли все собранные отходы.