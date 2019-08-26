Жительница Самары стала участницей реалити-шоу "Пацанки"

Участницей четвертого сезона реалити-шоу "Пацанки", которое транслируется на одном из телеканалов, стала 18-летняя Виктория Зайцева из Самары.

Как сообщила корреспонденту Волга Ньюс представитель телеканала Ольга Зарецкая, девушка прошла через огромный кастинг и пришла на проект, чтобы навсегда покончить с прошлым и в корне изменить свою жизнь, обучившись в школе леди.

"На протяжении нескольких месяцев героини проекта, отъявленные хулиганки и оторвы, будут проводить серьезную работу над собой под прицелами телекамер. С Викторией, как и с другими героинями реалити, будут работать преподаватели, психологи и приглашенные коучи, которые помогут девушке перевоплотиться из "пацанки" в леди, а также полюбить себя и окружающий мир" — сообщила Ольга Зарецкая.