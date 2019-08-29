Самарская область заняла второе место на спартакиаде пенсионеров

Команда Самарской области заняла общекомандное второе место на VI Спартакиаде пенсионеров России, финал которой состоялся в Уфе.

Спартакиада пенсионеров России — самое масштабное в Европе спортивное мероприятие для лиц старшего возраста, которое проходит с 2014 г. по инициативе Министерства спорта РФ и Союза пенсионеров России. В соревнованиях участвуют спортсмены-любители: мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. По правилам участники не должны иметь звание выше кандидата в мастера спорта. В 2019 г. спартакиада стала рекордной по числу участников: в отборочных турах участвовали более 90 тыс. человек.

На спартакиаде — 2019 разыграли награды в шесть видах спорта: легкая атлетика (кросс 1 км и комбинированная эстафета), плавание (50 м), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс.

Первое место в командном зачете завоевала Республика Башкортостан, второе — Самарская область, третье — Омская область. Такой высокий результат самарская команда показала впервые.

Кроме того, самарская команда заняла первое место в комбинированной эстафете. В личном первенстве лучшие результаты показали Михаил Троценко (второе место в легкой атлетике), Софья Щепеткова (пятое место в легкой атлетике), Ирина Ушакова (шестое место в шахматах).

Полный состав сборной Самарской области: Владимир Полудняков, Геннадий Герасимов, Валерий Щербаков, Михаил Троценко, Татьяна Удалова, Ирина Ушакова, Валентина Малоземлина, Софья Щепеткова, руководитель делегации — Галина Баранова.

"От всей души поздравляю нашу команду! Великолепный результат, которым мы гордимся! Такие люди — пример для всех нас, они мотивируют остальных приобщаться к спорту. Сегодня перед нами стоит задача по увеличению числа жителей региона, систематически занимающихся спортом, в том числе, среди населения старшего возраста. И наши земляки, ставшие серебряными призерами Спартакиады, это пример того, что заниматься спортом можно в любом возрасте. Необязательно выигрывать медали — главное вести активный образ жизни и заботиться о своем здоровье", — отмечает министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.