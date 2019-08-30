Новые технологии нефтепереработки служат безопасности производства и охране окружающей среды

С 2019 года в России запускается масштабная экологическая реформа — переход крупнейших промышленных предприятий на наилучшие доступные технологии (технологии производства, основанные на использовании современных достижений науки и техники с целью охраны окружающей среды). В соответствии с федеральным законом, гиганты отрасли, оказывающие негативное воздействие на природу, должны запустить проекты по модернизации производства, нацеленные на улучшение экологии. Однако флагманы топливно-энергетического комплекса начали эту работу загодя и сегодня продолжают реализовывать подобные стратегии.

Инновации в цифре

На экологические программы крупнейшие предприятия Поволжья закладывают сотни миллионов рублей, такова цена внедрения наилучших технологий, и прежде всего — за счет применения цифровых решений.

Стратегия "Роснефть-2022", ориентированная на качественное изменение бизнеса в сегменте нефтепереработки, предусматривает снижение операционных затрат и в не меньшей степени — повышение промышленной и экологической безопасности. В прошлом году на площадке АО "Новокуйбышевский НПЗ" (дочернее общество ПАО "НК "Роснефть") ввели в эксплуатацию инновационный блок доочистки сточных вод по технологии мембранного биореактора на сооружениях биохимической очистки стоков. Технология подразумевает высокую степень очистки и возврат воды в производственный цикл, что сводит потребление водных ресурсов к минимуму. В работе биореактора комбинируются преимущества биологического и ультрафильтрационного процессов, что позволяет обеспечить глубокую, с эффективностью в 99%, очистку промышленных стоков от органических и минеральных загрязняющих веществ. При этом процесс полностью автоматизирован.

Еще одно дочернее предприятие самарской группы НК "Роснефть", АО "Сызранский НПЗ", в этом году запустил цифровую систему для контроля герметичности трубопроводов, по которым бензин и дизельное топливо отгружаются на нефтебазу. Общая их протяженность равна 42 км. Современное цифровое оборудование дает возможность с высокой точностью определить место разгерметизации и, при обнаружении каких-либо отклонений в режиме эксплуатации трубопроводов, система подает сигнал о прекращении перекачки нефтепродуктов. Это, в свою очередь, исключает вероятность развития нештатной ситуации и, соответственно, поддерживает высокий уровень экологической безопасности.

"Модернизация работает не только на производственную эффективность, но и на экологическую безопасность, — подчеркивает главный инженер АО "Куйбышевский НПЗ" Сергей Степанников. — С пуском новых современных объектов на заводской площадке останавливаются и выводятся из эксплуатации установки, устаревшие и физически, и морально. Например, демонтируются блоки каталитического крекинга, проработавшие более 50-ти лет".

В рамках программы обновления мощностей на этом дочернем предприятии Роснефти введены в эксплуатацию установка изомеризации, комплекс каталитического крекинга FCC с секцией ГФУ, реконструируются и строятся блоки оборотного водоснабжения, очистные сооружения.

Выбросы на минимуме

Программа технического перевооружения и реконструкции объектов предусмотрена и в АО "Транснефть-Приволга". Только в 2018 году на реализацию комплекса мероприятий в области обеспечения экологической безопасности предприятие направило более 635 млн рублей. В числе главных направлений работы — реконструкция очистных сооружений, приобретение оборудования для локализации и ликвидации возможных аварийных разливов нефти, техническое перевооружение объектов. Результатом проводимых компанией экологических мероприятий за прошедший год стало снижение на 3% удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с 2017 годом. В текущем году запланированы реконструкция очистных сооружений производственно-дождевых сточных вод линейной производственно-диспетчерской станции "Бавлы" Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ), реконструкция систем водоснабжения и водоотведения станции смешения нефти Самарского РНУ, восполнение водных биоресурсов рек и водохранилищ.

А на площадке Тольяттинского филиала ООО "Газпром трансгаз Самара" для перекачки газа используются двигатели с низкоэмиссионной камерой сгорания. Это позволяет сводить к минимуму выбросы газа в атмосферу. Ежегодно в компании экономят около 60 млн кубометров газа за счет его максимальной выработки. По словам генерального директора самарского дочернего предприятия ПАО "Газпром" Владимира Субботина, в прошлом году, помимо выполнения экологических программ, компания перевела собственный транспорт на более экологичное топливо — метан.

"Озеленение" производства

ООО "СИБУР Тольятти", дочернее общество СИБУРа и одно из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса России, в 2018 году также снизило выбросы в атмосферу из расчета на тонну продукции по сравнению с 2017 годом на 5,7%. Достичь этого удалось, в частности, благодаря техническому перевооружению производства изопрена. Среди обновленных 130 единиц оборудования — колонного, теплообменного, насосного и емкостного — печь, в которой были заменены горелки, что позволило добиться полного сгорания топлива и снизить потребление природного газа. Кроме того, на производстве изобутан-изобутиленовой фракции был модернизирован, вслед за первым, второй блок установки дегидрирования изобутана, а на производстве бутадиена и высокооктановой добавки к бензинам реализован проект по переводу сбросов с пружинных предохранительных клапанов аппаратов в закрытую систему — общую факельную сеть предприятия. Это исключило источник выбросов. Всего за 2017–2018 годы инвестиции и капитальные вложения в расширение и модернизацию производственных мощностей "СИБУР Тольятти" составили 3,6 миллиардов рублей. Индекс воздействия на окружающую среду за последние 3 года снизился на 5%, за 5 лет — на 25%.

Помогла минимизировать воздействие на окружающую среду и реконструкция скрубберов мокрой очистки на производствах изопренового и бутадиен-стирольного каучука, а также замена насосного оборудования на герметичные и двухторцевые, которые исключают попадание углеводородов в атмосферу. В 2018 году предприятие также снизило потребление речной воды на 24,5%, а значит, и объем собственных сточных вод, за счет внедрения замкнутой системы водооборота на производстве сжатого воздуха и азота. Усовершенствована на предприятии и действующая система видеонаблюдения, которая теперь без постоянного контроля человека распознает нештатные ситуации на производствах синтетических каучуков и сообщает о них. В перспективе она станет "интеллектуальной".

В прошлом году в том же Автограде открылось высокотехнологичное "зеленое" производство аммиака — СП ООО "Линде Азот Тольятти". Оно было запущено совместно ПАО "КуйбышевАзот" и немецкой компанией Linde Group, одного из глобальных лидеров в области производства технических газов. В проекте использована прогрессивная технология, обеспечивающая экологически чистое и безопасное производство, а уровень потребления ресурсов соответствует лучшим мировым аналогам, как отметил на открытии нового производства замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков. Отличительная особенность проекта — запатентованный технологический процесс, позволяющий получать аммиак, минуя три каталитических процесса. Мощность же составляет 1340 тонн в день аммиака и 8 тысяч кубометров в час водорода.