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ИТ Транспорт и связь

На портале госуслуг доступны новые цифровые сервисы для избирателей

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Пользователям портала и мобильного приложения "Госуслуги" доступен раздел "Мои выборы" в личном кабинете, реализованный в преддверии Единого дня голосования 8 сентября 2019 года. В этот день пройдут выборы глав 16 субъектов РФ, в 42 регионах изберут депутатов законодательных органов власти и в четырех одномандатных округах проведут дополнительные выборы депутатов Государственной Думы.

Избиратели в электронном виде могут получить информацию о сроках проведения избирательных кампаний, кандидатах, избирательных комиссиях и своем избирательном участке, а также подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения с помощью сервиса "Мобильный избиратель" до 4 сентября 2019 года.

Для избирателей из регионов, зарегистрированных на портале Госуслуг, впервые реализована возможность выбрать цифровой избирательный участок для голосования в Москве1.

Еще одним новшеством стала возможность подать заявление о голосовании на дому в электронном виде. Сервис доступен на Портале до 4 сентября 2019 года. Воспользоваться им могут граждане, которые по уважительным причинам не имеют возможности самостоятельно прибыть на место для голосования (состояние здоровья, инвалидность или иные причины, предусмотренные п. 1 ст. 66 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ).

Предоставление цифровых сервисов для избирателей реализует системный интегратор "РТ Лабс" (дочерняя компания "Ростелекома") по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

1Голосование на цифровых участках доступно для избирателей 4 одномандатных округов, где пройдут дополнительные выборы депутатов Государственной Думы, 16 субъектов РФ, где пройдут выборы глав регионов.

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