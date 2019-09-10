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В "Сириусе" открылась новая образовательная программа по кибербезопасности

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Образовательный фонд "Талант и успех" при поддержке "Ростелекома" и дочерней компании "Ростелеком-Солар" создал новую образовательную программу по кибербезопасности. К участию приглашены 40 студентов 1–4 курсов, победивших во всероссийском соревновании по информационной безопасности "Кибервызов: Новый уровень".

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Кураторами программы со стороны индустриального партнера Фонда стали старший вице-президент ПАО "Ростелеком" по организационному развитию и управлению персоналом Галина Рысакова и вице-президент ПАО "Ростелеком" по информационной безопасности Игорь Ляпунов. Академические партнеры программы — МГУ имени М.В. Ломоносова и Самарский государственный университет.

"Программа основана на включении самых сильных студентов российских университетов в выполнение наиболее актуальных разработок российских компаний — лидеров технологического развития в Российской Федерации. Лучшие выпускники получат предложение о трудоустройстве и стажировках у наших партнеров, я уверена", — отметила руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Новая образовательная программа центра "Сириус" включает теоретические и практические занятия в сферах обеспечения безопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), защиты веб-приложений, исследования современных векторов атак, реверс-инжиниринга и компьютерной криминалистики. Практические занятия со студентами проведут преподаватели в сфере информационной безопасности и специалисты "Ростелеком-Солар", национального провайдера технологий и сервисов кибербезопасности.

"Как лидеры рынка мы должны приложить все усилия к созданию эффективной общенациональной программы, нацеленной на развитие талантов и формирование кадрового резерва в области информационной безопасности. Образовательные проекты "Ростелекома" выполняют эту задачу через цепочку взаимодействия "школа — вуз — работодатель". Следуя этой концепции, в прошлом году мы провели смену по кибербезопасности для одаренных школьников старших классов, в этом году она ориентирована на студентов, лучшие из которых в дальнейшем попадут на стажировку в центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC", — отметил вице-президент ПАО "Ростелеком" по информационной безопасности, генеральный директор компании "Ростелеком-Солар" Игорь Ляпунов.

Технологические решения, необходимые для подготовки обучающего модуля "Кибербезопасность АСУ ТП", предоставили партнеры "Ростелеком-Солар" — компании "ИнСАТ", Entensys и Positive Technologies. Это позволило максимально приблизить лабораторную базу, на которой происходит обучение студентов, к инфраструктуре реального промышленного предприятия.

Отдельные модули программы посвящены вопросам профессиональной этики, развитию требований к специалисту по информационной безопасности, которые появятся, по мнению экспертов, в ближайшем будущем.

Заключительным этапом смены станет тестовое задание, в ходе которого студенты должны изменить иллюминационную подсветку "Колеса Времени" в первом тематическом парке страны Сочи Парке. Для этого ИТ-специалисты Сочи Парка создадут отдельную инфраструктуру, имитирующую сеть управления автоматикой аттракциона. Именно с этой виртуальной моделью, изолированной от интернета и сети предприятия, предстоит работать участникам. Финалисты должны будут проанализировать сетевую инфраструктуру, извлечь конфигурацию самой подсветки, изучить и поменять ее.

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