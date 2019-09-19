В АО "Транснефть - Приволга" завершился слет молодых специалистов, участие в котором приняли 80 работников всех структурных подразделений акционерного общества в возрасте до 30 лет и представители советов молодых специалистов трех дочерних обществ компании: АО "Транснефть - Дружба", "Транснефть - Балтика" и "Транснефть - Прикамье".

Цель мероприятия — создание основы для конструктивного взаимодействия молодых работников, представляющих различные подразделения, обмен опытом работы и информацией о новых перспективных проектах.

По многолетней традиции открылся трехдневный слет обрядом посвящения в молодые специалисты нефтепроводной отрасли и высадкой аллеи.

В первый день участники слета ознакомились с основными направлениями кадровой и социальной политики, а также волонтерского движения. В рамках круглого стола состоялся конструктивный обмен мнениями по актуальным вопросам молодежной политики предприятия.

Программа предусматривала проведение тренингов, игр и спортивных соревнований. Около половины участников молодежного слета пришли на работу в подразделения предприятия в 2018–2019 годах после окончания высших учебных заведений. Занятия и тренинги слета были направлены на их адаптацию в трудовом коллективе, выявление и развитие лидерских, управленческих и коммуникативных способностей, формирование навыков работы в команде.

Одним из пунктов программы стало посещение НПС "Покровская" Самарского районного нефтепроводного управления, в ходе которого молодые сотрудники акционерного общества побывали на производственном объекте узнали, как реализуется программа техперевооружения и реконструкции АО "Транснефть - Приволга".

Слеты молодых специалистов проводятся в АО "Транснефть - Приволга" с 2003 года и являются одной из форм работы с молодежью в нефтепроводной отрасли. Мероприятие позволяет в интеллектуально-игровой форме развивать творческие способности, инициативу, лидерские качества. Кроме того, слет дает хорошую возможность для личного общения и обмена опытом, укрепления корпоративной культуры, позволяет реализовывать идеи молодых специалистов.