Цифровые таланты из Сибири получили 500 тыс. рублей на развитие "умного ЖКХ"

В Казани завершился финал конкурса "Цифровой прорыв", который войдет в Книгу рекордов Гиннеса как самый массовый хакатон в мире. Больше всего участников заинтересовала тема МегаФона — над проектом в области ЖКХ работали 29 команд.

В конкурсе приняли участие свыше 3000 программистов, дизайнеров и управленцев из 77 регионов России. Возраст самого молодого участника "Цифрового прорыва" — 13 лет, а самого возрастного — 76. Объединившись в команды по 3-5 человек, финалисты за 48 часов создали прототипы цифровых продуктов в номинациях "Здравоохранение", "Государственное управление", "Образование и наука", "ЖКХ и городская среда", а также "Транспорт и логистика". При этом каждый блок был поделен еще на 25 направлений, где нужно было решить конкретную задачу.

"Я твердо уверен в том, что в России сосредоточены самые яркие "цифровые" таланты. Мы уже второй год работаем со студентами, разработчиками и стартапами в нашей "технологической песочнице". За это время через нее прошло более 1000 идей, и 40 из их числа стали пилотными коммерческими проектами. Но начиналось все вовсе не с проектов и не с готовых решений, а с того, что мы увидели ребят с горящими глазами, которые предлагали новый взгляд на, казалось бы, привычные вещи. На конкурсе я тоже увидел участников самых разных возрастов, которые хотят изменить мир к лучшему с помощью цифровых технологий. Я уверен, что совсем скоро многие из них начнут стажировку в МегаФоне или будут нашими компаниями-партнерами", — отметил Геворк Вермишян, генеральный директор компании "МегаФон".

На правах генерального партнера конкурса "Цифровой прорыв" МегаФон предложил трек "Оптимизация обратной связи в сфере ЖКХ", в котором предстояло разработать универсальное веб-приложение для предприятий ЖКХ, способное распознавать смысл обращений, распределять их по ответственным сотрудникам и отслеживать выполнение. Лучший проект по мнению членов экспертного совета реализовала команда "Frozen Lab" из г. Железногорска Красноярского края, применившая в разработке технологии искусственного интеллекта.

"Главным вкладом МегаФона в организацию хакатона стала профессиональная поддержка наших специалистов. Участникам на протяжении 48 часов помогали 15 экспертов из числа сотрудников компании, которые консультировали ребят по темам "больших данных", интернета вещей и управления проектами. А мастер-классы по подготовке успешной презентации проектов нашего корпоративного тренера посетили свыше 100 конкурсантов. Я была свидетелем неподдельной вовлеченности всех наших сотрудников, и участники конкурса ответили нам взаимностью — задание МегаФона выбрали 29 команд, что больше, чем во всех остальных направлениях", — рассказала Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании "МегаФон".

Еще три команды в треке МегаФона были отмечены дополнительными призами. Специальная номинация "Лучшая командная работа" и особый приз досталась ростовской команде "ReactiveRND". Участникам удалось разработать прототип веб-приложения с отличным интерфейсом для заведения заявок клиентов и продуманным функционалом. За самое креативное продуктовое решение жюри отметило команду "SimpleDecision" из Санкт-Петербурга. Ребята запомнились уникальной front-разработкой с проработанным функционалом. Команда "ЦУП" из Нижнего Новгорода и Чебоксар признана автором самого креативного технического решения — их проект содержит единую платформу, которая может быть внедрена в управляющих компаниях.

МегаФон не только ищет новые цифровые таланты, но и активно участвует в развитии своих сотрудников. Команда RSX во главе с капитаном Евгением Михиным, который работает в управлении по качеству и надежности сервисов сети, стала лучшей в номинации "Геоинформационная система переработки отходов".

"10 лет назад я пришел в МегаФон студентом четвертого курса, с тех пор руководители меня поддерживают и помогают развиваться, в какой бы проект внутри компании я ни переходил. Когда моя команда выиграла полуфинал в Москве, коллеги поздравляли, радовались и настраивали только на победу в финале. Так и случилось — наш экологический проект признан лучшим в треке, кроме того, мы одни из немногих, кто смог корректно просчитать финансовую модель и спрогнозировать срок окупаемости нашего решения", — радуется Евгений Михин.