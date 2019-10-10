Представители сферы торговли и промышленности чаще других заключают договоры накопительного страхования жизни

Также НСЖ популярно у финансистов, строителей, врачей и учителей. К такому выводу пришла компания «Сбербанк страхование жизни», проанализировав 3500 договоров НСЖ.

Договоры накопительного страхования жизни чаще представителей других професий заключают работники торговли и различных отраслей промышленности (легкой, пищевой, добывающей, металлургической и проч.), на эти сегменты приходится примерно по 13% договоров НСЖ. Далее следуют финансисты и строители: на представителей каждой из этих сфер деятельности приходится примерно по 8% заключенных договоров. Еще по 7% договоров заключают клиенты, работающие в сферах здравоохранения и образования. Также при помощи НСЖ копят чиновники (3% договоров), представители правоохранительных органов и военные (2%), клиенты, работающие в рекламе и PR (1%).

Среди клиентов «Сбербанк страхование жизни» по НСЖ есть и представители более редких профессий: пилоты и бурильщики, балерина, кондитер, доярка, настоятель и оленевод.

28% договоров НСЖ заключают топ-менеджеры — генеральные директоры и их заместители. 10% клиентов — руководители среднего звена, еще 10% — специалисты. Индивидуальные предприниматели заключили 8% всех договоров НСЖ, пенсионеры и домохозяйки — 13%.

По данным «Сбербанк страхование жизни», около 30% договоров НСЖ заключают люди в возрасте 36–45 лет. Почти столько же — 28% от общего количества — клиенты в возрасте до 35 лет. Суммы накоплений с возрастом растут: молодежь до 25 лет намерена накопить в среднем 550 тыс. рублей, люди 26–35 лет — 760 тыс. рублей, а 36–55-летние — около 1 млн рублей. 42% клиентов готовы копить от 6 до 10 лет, 22% планируют делать накопления в течение 11–15 лет. Пятая часть клиентов оформляют пятилетние договоры, а десятая часть — 16–20-летние.