16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Свыше 200 жителей региона получили знаки отличия ГТО В Самаре пройдет легкоатлетический забег "В беге мы едины!" В Самаре прошел "Кросс Нации" В Самаре стартовал марафон "Кросс Нации" На территории предприятия "Авиаагрегат" открыли современную спортплощадку

Массовый спорт Спорт

Свыше 200 жителей региона получили знаки отличия ГТО

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 24 октября, состоялась церемония вручения знаков отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Их получили более 200 жителей Самарской области в возрасте от 6 до 29 лет, успешно выполнившие нормативы в этом году.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Впервые вручение знаков ГТО проводилось в музейно-выставочном центре "Самара Космическая". Здесь чествовали самарцев в возрасте от 6 до 29 лет (I-VI возрастные ступени), успешно выполнивших нормативы в этом году.

Среди них - самарец Михаил Богданов, занимающийся спортивным туризмом и альпинизмом. Весной этого года он совершал восхождения на вершину Тубкаль в Атласских горах (Марокко) и гору Эльбрус, взяв с собой флаг ГТО.

"Это уже второй мой золотой знак, новая возрастная группа. Системой ГТО меня заинтересовал друг, который работает учителем физкультуры. Он сказал: "Сможешь выполнить это? Давай, попробуй". Ради интереса стал готовиться, смог пройти тестирование на золото. А во второй раз уже самому захотелось, загорелся темой ГТО. Нельзя в один момент встать с дивана и пройти все тесты. Нужна серьезная подготовка. Даже мне, человеку спортивному, пришлось непросто. Поэтому ГТО - это некий стимул и мотивация улучшать свою физическую форму, быть в тонусе", - отметил Михаил Богданов.

Свои первые знаки отличия ГТО получили отец и сын Трофимовы. "Даниле в школе рассказали о ГТО, и он захотел пройти тесты. Мой сын занимается дзюдо, спорт любит. Я тоже решил не отставать. Посмотрели свои нормативы, готовились вместе. Когда проходили тестирование, конечно, поддерживали друг друга. Помню, сдавал бег, так сын следил за временем и кричал: "Пап, давай-давай, поднажми, вовремя нужно попасть!" - рассказал Алексей Трофимов.

Среди почетных гостей мероприятия, которые участвовали в церемонии вручения знаков ГТО, были известные самарские спортсмены: Татьяна Бибик (мастер спорта России международного класса по бадминтону), Ольга Крюкова (мастер спорта России по самбо и дзюдо), Мария Персидская (мастер спорта России международного класса по дзюдо), Наталья Перминова (мастер спорта России международного класса по бадминтону), заслуженный ветеран ФК "Крылья Советов", мастер спорта СССР, посол комплекса ГТО в Самарской области Валерьян Панфилов.

"Комплекс ГТО - это часть федерального проекта "Спорт - норма жизни". Он позволяет привлекать к занятиям спортом людей всех возрастов - от дошколят до жителей старшего поколения. У нас проводятся различные мероприятия, фестивали, акции ГТО, работают центры тестирования. Сегодня любой желающий может зарегистрироваться на сайте комплекса - это первый шаг", - рассказал руководитель управления развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Самарской области Дмитрий Чесалин.

Комплекс ГТО был возрожден в 2014 году согласно указу президента РФ Владимира Путина. Сегодня развитие движения ГТО входит в задачи реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", инициированного главой государства.

Сегодня к движению ГТО присоединились 160 тыс. жителей Самарской области (зарегистрировались в электронной системе). Более 87 тыс. человек уже приступили к выполнению испытаний. Из них нормы на золотой знак выполнили 13,3 тыс. человек, на серебряный - 11 тыс., на бронзовый - 5,5 тыс. человек.

Гид потребителя

Фото на сайте

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Самаре прошел "Зеленый марафон"

В Самаре прошел день бега "Кросс Нации"

В Самаре прошел день бега "Кросс Нации"

III Всероссийский фестиваль дворового спорта

III Всероссийский фестиваль дворового спорта

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3