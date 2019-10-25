Свыше 200 жителей региона получили знаки отличия ГТО

В четверг, 24 октября, состоялась церемония вручения знаков отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Их получили более 200 жителей Самарской области в возрасте от 6 до 29 лет, успешно выполнившие нормативы в этом году.

Впервые вручение знаков ГТО проводилось в музейно-выставочном центре "Самара Космическая". Здесь чествовали самарцев в возрасте от 6 до 29 лет (I-VI возрастные ступени), успешно выполнивших нормативы в этом году.

Среди них - самарец Михаил Богданов, занимающийся спортивным туризмом и альпинизмом. Весной этого года он совершал восхождения на вершину Тубкаль в Атласских горах (Марокко) и гору Эльбрус, взяв с собой флаг ГТО.

"Это уже второй мой золотой знак, новая возрастная группа. Системой ГТО меня заинтересовал друг, который работает учителем физкультуры. Он сказал: "Сможешь выполнить это? Давай, попробуй". Ради интереса стал готовиться, смог пройти тестирование на золото. А во второй раз уже самому захотелось, загорелся темой ГТО. Нельзя в один момент встать с дивана и пройти все тесты. Нужна серьезная подготовка. Даже мне, человеку спортивному, пришлось непросто. Поэтому ГТО - это некий стимул и мотивация улучшать свою физическую форму, быть в тонусе", - отметил Михаил Богданов.

Свои первые знаки отличия ГТО получили отец и сын Трофимовы. "Даниле в школе рассказали о ГТО, и он захотел пройти тесты. Мой сын занимается дзюдо, спорт любит. Я тоже решил не отставать. Посмотрели свои нормативы, готовились вместе. Когда проходили тестирование, конечно, поддерживали друг друга. Помню, сдавал бег, так сын следил за временем и кричал: "Пап, давай-давай, поднажми, вовремя нужно попасть!" - рассказал Алексей Трофимов.

Среди почетных гостей мероприятия, которые участвовали в церемонии вручения знаков ГТО, были известные самарские спортсмены: Татьяна Бибик (мастер спорта России международного класса по бадминтону), Ольга Крюкова (мастер спорта России по самбо и дзюдо), Мария Персидская (мастер спорта России международного класса по дзюдо), Наталья Перминова (мастер спорта России международного класса по бадминтону), заслуженный ветеран ФК "Крылья Советов", мастер спорта СССР, посол комплекса ГТО в Самарской области Валерьян Панфилов.

"Комплекс ГТО - это часть федерального проекта "Спорт - норма жизни". Он позволяет привлекать к занятиям спортом людей всех возрастов - от дошколят до жителей старшего поколения. У нас проводятся различные мероприятия, фестивали, акции ГТО, работают центры тестирования. Сегодня любой желающий может зарегистрироваться на сайте комплекса - это первый шаг", - рассказал руководитель управления развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Самарской области Дмитрий Чесалин.