"Ростелеком" совместно с дочерней компанией "Ростелеком-Солар" запускает новое комплексное предложение, которое включает в себя управляемые сервисы информационной безопасности Solar MSS и услугу "Виртуальный ЦОД". Теперь при размещении информационных систем и данных в облаке заказчики могут сразу получить решения по их защите.

Услуга "Виртуальный ЦОД" позволяет клиентам вместо закупки и обслуживания физических серверов использовать виртуальные вычислительные ресурсы на облачной платформе "Ростелеком — ЦОД". Платформа построена с применением средств защиты информации, сертифицированных ФСТЭК России и ФСБ России. Объединение услуги "Виртуальный ЦОД" с сервисами безопасности обеспечивает не только надежное и безопасное хранение и обработку данных в облаке, но и дополнительную защиту от киберугроз.

"Реализованный проект — важный шаг по предоставлению комплексного предложения, решающего актуальные бизнес-задачи заказчика при переходе в облака. Безопасность клиентских данных, пожалуй, самый важный критерий при выборе облачной инфраструктуры, и мы рады предложить нашим клиентам безопасные и надежные решения по принципу сервисной модели", — отметил директор департамента облачных сервисов и центров обработки данных (ЦОД) "Ростелекома" Александр Обухов.

"Такое комплексное предложение соответствует лучшим практикам глобальных облачных провайдеров. Его ключевое преимущество — легкость подключения и использования виртуальных вычислительных ресурсов, а также базовых сервисов информационной безопасности", — рассказал руководитель группы развития сервисов кибербезопасности "Ростелеком-Солар" Александр Баринов.

В рамках пакетной услуги заказчик может в режиме "единого окна" совместно с услугой "Виртуальный ЦОД" подключить управляемые сервисы кибербезопасности Solar MSS по защите веб-приложений (Web Application Firewall), комплексной защите от сетевых угроз (Unified Threat Management), защите электронной почты (Secure Email Gateway) и защите от DDoS-атак (Anti-DDoS).