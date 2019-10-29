В Самаре пройдет второй хакатон VolgaHack 2.0

Хакатон — это соревнование по экстремально быстрой разработке продукта. Идея может быть любой, начиная от чат-бота и заканчивая программой управления промышленным роботом. Направления задаются организаторами и спонсорами хакатона, а решение ограничено лишь фантазией участников.

В этом году хакатон пройдет 2–3 ноября. В нем не будет единого трека, будет много заданий и активностей от различных партнёров.

На данный момент организаторы объявили четыре основных направления:

— "Монстроугодный" — задание со спагетти-кодом от самарских пастафарианцев

— "FightClub" — соревнование от тренинг-центра EPAM

— "Боль Админа"

— "Q World" Game Jam.

Подробные описания и оставшиеся темы будут объявлены 2 ноября, чтобы участники не смогли подготовиться заранее.

Кто и чем сможет заняться на хакатоне:

Программисты смогут писать код, много кода.

Тестировщики смогут проверять решения, ведь большое количество треков не гарантирует автоматической победы, судьи могут найти ошибки и отдать приз другим.

Дизайнеры и творческие личности могут участвовать в Game Jam, создавая арты, анимации и концепты даже без команды.

Все желающие смогут найти применение своим навыкам, а кто-то и приобрести новые.

Задать вопросы организаторам и узнать подробности можно в группе хакатона ВКонтакте. Участие в хакатоне бесплатное, обязательная регистрация по ссылке.

Организатором Хакатона выступает Samara IT Community, при поддержке Регионального центра инноваций StartupSamara.