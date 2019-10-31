В Самарском государственном техническом университета (СамГТУ) состоялось вручение сертификатов именной стипендии ПАО "Транснефть" студентам, а также сертификатов на выплаты социальной направленности — преподавателям.
Мероприятие проходило на кафедре трубопроводного транспорта в корпоративной аудитории АО "Транснефть - Приволга". Сертификаты ПАО "Транснефть" вручил заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Махаев.
Сертификаты на гранты получили пять преподавателей кафедры, а именные стипендии — пятнадцать студентов третьего и четвертого курсов нефтетехнологического факультета СамГТУ.
Кандидатов в стипендиаты отбирала специальная конкурсная комиссия, в которую вошли представители предприятия и вуза. Среди главных критериев отбора — отличная учеба, активная жизненная позиция, участие в научно-технических конференциях ПАО "Транснефть". Окончательный список стипендиатов утвердила комиссия ПАО "Транснефть".
Цель поддержки преподавательского состава — сохранение и наращивание научно-педагогического потенциала вуза, в том числе приток новых преподавательских кадров и научных сотрудников. Для преподавателей — это дополнительный стимул более активно вести научную и методическую деятельность, что станет весомым вкладом в совершенствование учебного процесса и повышение уровня подготовки студентов.
АО "Транснефть - Приволга" активно сотрудничает с Самарским государственным техническим университетом с 2001 года и является куратором базовой кафедры "Трубопроводный транспорт". В рамках договора о сотрудничестве, предприятие осуществляет целевое финансирование, направленное на развитие материально-технической базы курируемой кафедры.
Именные стипендии ПАО "Транснефть" лучшим студентам СамГТУ вручаются ежегодно с 2001 года, сертификаты преподавателям — с 2014 года.