Самарский забег в честь Дня народного единства собрал более 1 тыс. участников

На забег в честь Дня народного единства на самарской набережной вышли более 1 тыс. участников. Они соревновались на дистанциях длиной от 600 метров до 21 километра.

Дети в возрасте от года до 10 лет преодолели 600 метров. Затем прошли корпоративный и массовый забег на 3 км, собравшие более 500 участников. В середине соревновательной программы прошел старт на 1586 метров под названием "Самарская миля". В нем также приняли участие несколько сотен бегунов. Затем вышли на старт спортсмены, бегущие 10-километровую дистанцию и полумарафон — 21,1 км.

Соревнования "В беге мы едины" официально завершают беговой сезон в столице губернии. Финишерам, принявшим участие во всех забегах серии Volgaman — начиная с Космического забега в начале апреля и заканчивая стартом 4 ноября, — были вручены медали за приверженность спорту. А на вечер запланированы торжественное подведение итогов сезона и вечеринка.