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Нефтехимия ТЭК

"Татнефть" выкупила нефтехимические активы СИБУРа в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Татнефть" закрыла сделку с компанией СИБУР по приобретению нефтехимических производств в Тольятти, сообщает пресс-служба нефтяной компании.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, соглашение о намерении в отношении приобретения активов, включающих производство различных видов синтетического каучука, применяемого для выпуска высококачественных шин ведущими российскими и мировыми производителями; производство МТБЭ, бутадиена, изопрена, было заключено компаниями в конце августа.

Сделка одобрена Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации 3 октября и завершена 1 ноября.

"Татнефть" ожидает, что реализация сделки позволит обеспечить потребности шинного бизнеса KAMA TYRES в основных видах синтетического каучука.

"После приобретения "Татнефть" намерена интегрировать приобретенные активы в свои производственные процессы и цепочки поставок продукции и продолжить развитие производств в рамках реализации нефтегазохимической стратегии", — говорится в релизе.

СИБУР фокусируется на создании и развитии производств базовых полимеров глобальной мощности, перспективных среднетоннажных продуктов и премиальной специальной химии. При этом СИБУР останется одним из ключевых партнеров производства в Тольятти.

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