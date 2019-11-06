"Татнефть" выкупила нефтехимические активы СИБУРа в Тольятти

"Татнефть" закрыла сделку с компанией СИБУР по приобретению нефтехимических производств в Тольятти, сообщает пресс-служба нефтяной компании.

Напомним, соглашение о намерении в отношении приобретения активов, включающих производство различных видов синтетического каучука, применяемого для выпуска высококачественных шин ведущими российскими и мировыми производителями; производство МТБЭ, бутадиена, изопрена, было заключено компаниями в конце августа.

Сделка одобрена Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации 3 октября и завершена 1 ноября.

"Татнефть" ожидает, что реализация сделки позволит обеспечить потребности шинного бизнеса KAMA TYRES в основных видах синтетического каучука.

"После приобретения "Татнефть" намерена интегрировать приобретенные активы в свои производственные процессы и цепочки поставок продукции и продолжить развитие производств в рамках реализации нефтегазохимической стратегии", — говорится в релизе.

СИБУР фокусируется на создании и развитии производств базовых полимеров глобальной мощности, перспективных среднетоннажных продуктов и премиальной специальной химии. При этом СИБУР останется одним из ключевых партнеров производства в Тольятти.