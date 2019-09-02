СИБУР продаст "Татнефти" нефтехимические активы в Тольятти

СИБУР и "Татнефть" планируют заключить договор по продаже татарстанской компании производственных и других активов в Тольятти, которые в настоящее время объединены юридическими лицами "СИБУР Тольятти" и "Тольяттисинтез", сообщает пресс-служба СИБУРа. На данном этапе стороны подписали соглашение о намерениях.

Активы включают в себя производство различных видов синтетического каучука, применяемого для выпуска высококачественных шин ведущими российскими и мировыми производителями, производство высокооктанового компонента топлива МТБЭ, производство бутадиена, изопрена и других промежуточных продуктов, а также инфраструктуру индустриального парка, на территории которого работает ряд технологических компаний химического и других профилей.

"Приобретение активов "Татнефтью" обеспечивает вертикальную интеграцию шинного комплекса бизнеса KAMA TYRES и увеличивает его стоимость. После приобретения перечисленных активов "Татнефть" намерена продолжить их развитие в рамках реализации стратегии по газонефтехимии. СИБУР, фокусируясь на создании и развитии производств базовых полимеров глобальной мощности, перспективных среднетоннажных продуктов и премиальной специальной химии, продолжит взаимодействовать с тольяттинским производством на партнерской основе", — говорится в релизе.

Сделку планируется завершить до конца текущего года. Ее сумма не раскрывается.