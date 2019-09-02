16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СИБУР продаст "Татнефти" нефтехимические активы в Тольятти Более чем 3500 человек следили за работой международной конференции АО "Гипровостокнефть" в режиме онлайн Конференция АО "Гипровостокнефть" продолжает регистрировать участников В Самаре открылась конференция АО "Гипровостокнефть" В Поволжье прошла спартакиада ООО ИК "СИБИНТЕК"

Нефтехимия ТЭК

СИБУР продаст "Татнефти" нефтехимические активы в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

СИБУР и "Татнефть" планируют заключить договор по продаже татарстанской компании производственных и других активов в Тольятти, которые в настоящее время объединены юридическими лицами "СИБУР Тольятти" и "Тольяттисинтез", сообщает пресс-служба СИБУРа. На данном этапе стороны подписали соглашение о намерениях.

Фото: google.ru

Активы включают в себя производство различных видов синтетического каучука, применяемого для выпуска высококачественных шин ведущими российскими и мировыми производителями, производство высокооктанового компонента топлива МТБЭ, производство бутадиена, изопрена и других промежуточных продуктов, а также инфраструктуру индустриального парка, на территории которого работает ряд технологических компаний химического и других профилей.

"Приобретение активов "Татнефтью" обеспечивает вертикальную интеграцию шинного комплекса бизнеса KAMA TYRES и увеличивает его стоимость. После приобретения перечисленных активов "Татнефть" намерена продолжить их развитие в рамках реализации стратегии по газонефтехимии. СИБУР, фокусируясь на создании и развитии производств базовых полимеров глобальной мощности, перспективных среднетоннажных продуктов и премиальной специальной химии, продолжит взаимодействовать с тольяттинским производством на партнерской основе", — говорится в релизе.

Сделку планируется завершить до конца текущего года. Ее сумма не раскрывается.

Гид потребителя

Фото на сайте

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6