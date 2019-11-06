В Самаре пройдут IT-митапы по самым острым вопросам разработки

Региональный центр инноваций Startup Samara и глобальная компания SimbirSoft проведут митапы для IT-специалистов.

Несмотря на популярность IT-отрасли, доля айтишников в России, по данным Фонда развития интернет-инициатив, — не более 2% работающего населения (против 4,3% в США, Германии, Великобритании). Работодатели ожидают от специалистов высокой квалификации, для получения новых знаний можно отправиться на масштабные всероссийские форумы, пройти курсы онлайн или присоединиться к IT-сообществу в своем городе, ходить на встречи с более опытными специалистами. Такие встречи называются IT-митапами. Это нечто среднее между семинарами, воркшопами и встречей старых друзей. Такой формат распространен во всем мире и очень нравится опытным программистам. Здесь, можно получить полезные знания, задать вопросы, завязать знакомства и просто пообщаться — и все это за один выходной день.

В ноябре SimbirSoft и Startup Samara проведут серию митапов Hot Frontend и Hot Backend по двум крупнейшим направлениям разработки. Вход на оба мероприятия свободный — при условии предварительной регистрации.

16 ноября, 12:00 — Hot Васкend. Докладчики расскажут о маппинге в Java, о безопасности и о том, как проходят собеседования в сфере информационных технологий — с точки зрения соискателя и IT-компании. Регистрация: startupsamara.ru/events/it-meetup-hot-backend/.

23 ноября, 12:00, Hot Frontend. Специалисты поделятся опытом работы с фреймворком React Native, расскажут о методологии разработки Test-Driven Development и о том, как создавать версии сайтов для слабовидящих людей и как проверять работу таких сайтов. Регистрация: startupsamara.timepad.ru/event/1094315/.

С начала года SimbirSoft провела в Самаре, Ульяновске, Казани и Саранске более десятка встреч по направлениям Backend, Frontend, QA& SDET, аналитике, мобильной разработке. У компании есть собственная образовательная площадка, где проходят курсы, летние интенсивы и другие мероприятия для разработчиков. В ноябре митапы пройдут при поддержке Регионального центра инноваций StartupSamara.