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ИТ Транспорт и связь

IT-парк в Самаре начнет работу в июне 2020 года

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Открытие IT-парка в Самаре состоится в июне 2020 года. Об этом в Twitter заявил глава департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, возведением объекта на пересечении Московского шоссе и ул. Киевской занимается группа компаний "Анион". Общая площадь здания высотой в 13 этажей должна составить 30 тыс. кв. м, рядом с бизнес-центром планируется разместить паркинг на 800 автомобилей.

В здании, судя по презентации, получившем название ДЦ "Монте Роза", по информации представителей ГК "Анион", планируется разместить лобби и конференц-зал-трансформер для проведения мероприятий, рассчитанных на 150-1000 человек.

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