С 13 по 15 декабря в Самаре пройдет выставка-ярмарка "Рождественские узоры Поволжья"

В музее им. Алабина (Самара, ул. Ленинская, 142) с 13 по 15 декабря пройдет выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества и традиционных ремесел "Рождественские узоры Поволжья" (0+).

Проект объединит более 200 участников: мастеров народных художественных ремесел и современных видов декоративно-прикладного искусства из семи регионов России: Самарской, Кировской, Ульяновской, Нижегородской и Оренбургской областей, Республик Марий Эл и Башкортостан. На выставке мастера продемонстрируют уникальные изделия: национальные игрушки, украшения, народные костюмы, авторские сувениры, ручное кружево, вязаные вещи ручной работы, изделия из металла, кожи, миниатюрную лаковую живопись, керамику, вышивку и многое другое.

Открытие состоится 14 декабря, в 12:00. Выставка-ярмарка продлится по 15 декабря. Время работы: с 10:00 до 18:00. Вход свободный.