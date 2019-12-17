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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" выполнило программу обновления автопарка текущего года

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило реализацию программы обновления парка транспортных средств. С целью повышения эффективности выполнения производственных задач и снижения операционных расходов предприятие приобрело 29 единиц автотранспорта и специальной техники.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В том числе 16 единиц будут использоваться при эксплуатации линейной части и объектов производственной инфраструктуры магистральных нефтепроводов, находящихся в зоне ответственности АО "Транснефть - Приволга".

Предприятие также закупило два автобуса (вахтовый и пассажирский) для Самарского районного нефтепроводного управления.

В текущем году АО "Транснефть - Приволга" продолжило расширять номенклатуру транспортных средств, работающих на газомоторном топливе. Приобретены пять таких единиц, в том числе два седельных тягача, два самосвала и вахтовый автобус.

Автомобильная техника в подразделениях АО "Транснефть - Приволга" оснащена системой ГЛОНАСС, что позволяет обеспечить контроль за передвижением транспорта и учитывать затраты топлива по фактическому расходу каждой транспортной единицы. За 11 месяцев текущего года в подразделениях предприятия всеми видами техники было израсходовано 6464 тонн условного топлива (т.у.т.) при плановом потреблении 7088 т.у.т.

Экономия была достигнута за счет приобретения новой современной техники и повышения эффективности управления движением транспорта. В целях мониторинга эксплуатации парка автомобильной и спецтехники в аппарате управления и в филиалах предприятия оборудовано 42 пункта диспетчеризации и мониторинга автотранспорта. Диспетчерское программное обеспечение позволяет формировать отчеты о работе техники по более чем двадцати показателям.

Кроме того, эксплуатация системы мониторинга на базе ГЛОНАСС позволяет строго соблюдать режим труда и отдыха водителей, сокращает случаи несоблюдения скоростного режима, что повышает уровень безопасности дорожного движения.

Общее количество автомобильной, дорожно-строительной и специализированной техники в АО "Транснефть - Приволга" в настоящее время составляет 1766 единиц. Применение современных методов логистики при организации транспортных потоков позволяет оптимизировать маршруты движения и с максимальной эффективностью использовать имеющиеся мощности и вместимость автомобильного транспорта.

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