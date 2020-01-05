В Самарской Олимпийской деревне обливались водой и играли в американский футбол

В воскресенье, 5 января, в Самарской Олимпийской деревне состоялись массовые обливания водой #несливайся_обливайся и спортивное соревнование по "Американскому футболу".

47 смельчаков собрались этим утром, чтобы испытать себя на морозоустойчивость и проявить силу воли. Организаторами челленджа #несливайся_обливайся выступили сообщество "СПАРТА Самара" и Самарская Олимпийская деревня.

Уже по традиции регистрировать и награждать участников помогали активистки волонтерского движения "Волонтерки Мушкетерки".

После обливания все участники челленджа получили памятные медали и сувениры. Также организаторы выделили самого молодого участника — 12-летнего Дамира Шукурова и самого опытного — Ферия Гатаулина, ему 63 года.

Участником с самым креативным костюмом для моржевания стал Серик Санатов, а звание самого закаленного моржа Досталось Инне Миловидовой из Нефтеюганска.

Главным событием дня стало спортивное соревнование по "американскому футболу". Между собой сразились ведущие спортсмены Самарской области. Клуб по американскому футболу "Медведи" и тренер Никита Давыдов провели мастер-класс, помогали им игроки детской и юношеской команды, а также игроки женской команды "Ракета".

Участники тренировались ловить мяч, делать пас, а самые смелые - и захватывать соперника. Все желающие смогли сфотографироваться в форме для американского футбола.