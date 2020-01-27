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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонты на линейной части трубопроводов

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" в период с 21 по 23 января завершило плановые ремонты на линейной части магистрального нефтепровода (МН) Кулешовка — Куйбышев и обводном нефтепроводе площадки "Самара" в Самарской области.

Работы выполнены в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга" во время плановой 60-часовой остановки участков магистрального нефтепровода в Самарской области с целью обеспечения безаварийной эксплуатации и экологической безопасности магистральных нефтепроводов АО "Транснефть - Приволга".

Во время плановой остановки МН Кулешовка — Куйбышев специалисты Самарского районного нефтепроводного управления вырезали десять дефектов на семи участках линейной части нефтепровода.

Техническую помощь в ремонтах на нефтепроводе Самарскому районного нефтепроводного управления (РНУ) оказывали бригады центральных ремонтных служб Бугурусланского и Саратовского РНУ.

На участке обводного нефтепровода площадки "Самара" Самарского РНУ был устранен дефект. Работы выполнены в течение 60 часов без снижения режима перекачки по нефтепроводу.

В ремонтных работах было задействовано более 160 специалистов Самарского, Бугурусланского и Саратовского РНУ, использовалось более 50 единиц техники.

В настоящее время нефтепроводы работают в плановом режиме.

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