В Тольятти пройдет кайт-карнавал для всей семьи IKA-2020

С 26 февраля по 2 марта в Тольятти на набережной 6-го квартала состоится этап кубка мира по сноукайтингу IKA SNOW KITE WORLD CUP 2020. На неделю в Тольятти соберутся спортсмены и их болельщики, которые любят парусный спорт.

Профессионалов ждут соревнования IKA-2020 в дисциплинах курс-рейс, марафон и фристайл, а также легендарный марафон "Жигулевское море"; кайтеров-любителей — традиционные региональные фан-заезды; юное поколение — детские гонки JKS для будущих чемпионов.

29 февраля пройдет VI зимний фестиваль активного отдыха "Жигулевское море", а сноукайтеры попытаются побить мировой рекорд по самому массовому старту на Марафоне "Жигулевское море".

Для гостей фестиваля будут работать десятки интерактивных развивающих и развлекательных площадок с масленичными гуляньями, мастер-классами по сноукайтингу, гонками на собачьих упряжках, метлоболом и множеством сюрпризов на свежем воздухе.

Гости и спортсмены смогут стать частью судьбоносного челленджа "Лето или Зима". Смельчаки наденут тематические костюмы и выберут сторону: топить лед или вызывать зиму.

Ознакомиться с программой IKA SNOW KITE WORLD CUP 2020 можно здесь: https://ika.snowkiterussia.com/#programm