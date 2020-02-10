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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Дату запуска четвертого спутника "Ресурс-П" перенесли

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Запуск четвертого спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П", планировавшийся на ноябрь 2020 г., перенесен на 2021 г. из-за задержки в его производстве, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, это связано с задержками в производстве космического аппарата.

Напомним, ранее гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщал, что старт "Ресурса-П" №4 намечается в конце 2020 года.

В "Роскосмосе" не стали комментировать данную информацию.

В настоящее время в орбитальной группировке по целевому назначению работает только один "Ресурс-П" №1. Он был запущен в 2013 г. и уже выработал гарантийный срок службы в пять лет. "Ресурс-П" №2, выведенный на орбиту в 2014 г., вышел из строя раньше срока — в 2017 году. "Ресурс-П" №3, запущенный в 2016 г., не работает по целевому назначению с 2017 г. и находится на исследовании главного конструктора.

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