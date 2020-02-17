Более 16,5 тыс. жителей Самарской области приняли участие в "Лыжне России-2020"

В субботу, 15 февраля, в Самаре на УСЦ "Чайка" состоялся центральный областной старт XXXVIII всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России".

В забегах приняли участие профессиональные лыжники, воспитанники спортивных школ, ветераны спорта, любители лыжных гонок различных возрастов. Всего участниками "Лыжни России" в Самаре стали около 9 тыс. человек, а по области — более 16,5 тысяч.

В этом году первыми на старт вышли ребята с ограничениями здоровья, которые в сопровождении родителей преодолели 500 м. На финише их встречали маскоты (талисманы) спортивных клубов региона, на сцене детям вручили подарки, медали и дипломы. В детском забеге на 300 м стартовали самые юные спортсмены, не старше 6 лет, которые получили на финише призы.

Массовый старт на 2020 м собрал тысячи любителей лыжных гонок различных возрастов. Более подготовленные участники преодолевали дистанции 5 и 10 км — призеры в различных категориях награждались медалями, дипломами и ценными подарками (фитнес-браслеты). Отдельно были отмечены самый юный и возрастной участники стартов на 5 и 10 км — 7-летний Егор Ларин и Зинаида Викторовна Рожнова, которой на следующей неделе исполнится 82 года.

"Спортом занимаюсь всю жизнь. Я не профессионал, просто в свое удовольствие. Зимой люблю на лыжах кататься, летом бегаю, даже участвую в марафонах. В "Лыжне России" стартую каждый год — здесь всегда много людей, обстановка праздника, получаю от этого всего невероятный заряд энергии! Спортом можно заниматься в любом возрасте — главное желание!", — отметила Зинаида Рожнова.

Помимо стартов, для участников и гостей спортивного праздника были организованы различные интерактивные и спортивные площадки, показательные выступления фигуристов, мастер-класс по керлингу, открытая хоккейная тренировка юношеских команд.

"Лыжня России" — это, в первую очередь, привлечение людей к занятиям спортом и активному образу жизни. В рамках реализации национального проекта "Демография", инициированного президентом страны, поставлена задача, чтобы к 2024 году не менее 55% жителей занимались спортом. И ее можно достичь, в том числе, благодаря таким спортивным мероприятиям и поддержке массового спорта, на что особое внимание обращал глава региона Дмитрий Азаров", — отметил первый заместитель министра спорта Самарской области Андрей Харин.