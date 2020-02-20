В Тольятти пройдет VI зимний фестиваль активного отдыха "Жигулевское Море - любимому городу"

29 февраля в Тольятти состоится VI зимний фестиваль активного отдыха "Жигулевское Море - любимому городу". С 10:00 до 16:00 десятки интерактивных площадок на набережной 6-го квартала будут ждать гостей.

Мероприятие проводится при поддержке правительства Самарской области, министерства спорта РФ, Всероссийской федерации парусного спорта, администрации городского округа Тольятти, ПАО "КуйбышевАзот". В состав организаторов фестиваля входят проект SNOWKITERUSSIA, агентство ROQETA и спортивный клуб "Сила Ветра".

Первым впечатлением гостей станет кайт-карнавал - сотни кайтов, рассекающих по акватории замерзшего водохранилища на Кубке мира по сноукайтингу IKA-2020. В планах организаторов - совершение мирового рекорда в категории "Самый массовый старт". Легендарный российский марафон "Жигулевское море-2020" поборется с многолетним рекордсменом - норвежским Red Bull Ragnarok.

Сориентироваться в обширной программе фестиваля гостям поможет служба заботы - волонтеры добровольческого движения Тольятти. Для самостоятельных посетителей разработана схема фест-площадки.

Ведущим фестиваля выступит Алексей Сорокин. За ритм и оранжевое настроение будет отвечать группа Apple Juice Band. Для всех желающих старше 7 лет пройдет мастер-класс по сноукайтингу. Атмосферу дружелюбия, уюта и тепла создадут актеры уличного театра "Пластилиновый дождь".