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На тольяттинской набережной пройдет фестиваль активного отдыха "Жигулевское море — любимому городу"

ТОЛЬЯТТИ. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 февраля, в Тольятти состоится VI зимний фестиваль активного отдыха "Жигулевское море — любимому городу". Город готовится к приему гостей: его заваливает снегом на радость любителей зимних активностей. Приглашены все: фестиваль создан для семейного отдыха, 0+.

Организаторы фестиваля: проект "SNOWKITERUSSIA", агентство "ROQETA" и спортивный клуб "Сила Ветра". Партнерскую поддержку оказывают Министерство спорта РФ, правительство Самарской области, Всероссийская федерация парусного спорта, администрация городского округа Тольятти, ПАО "КуйбышевАзот".

Фестиваль предваряет этап Кубка мира по сноукайтингу IKA-2020 — его соревнования пройдут с 26 февраля по 02 марта. В парусную столицу России начинают съезжаться участники и гости со всего мира — ожидаются спортсмены из 30 (и более) регионов. На IKA-2020 приедут чемпионы WISSA-2020.

Гости начнут свой фестиваль с белой палатки инфоцентра. Здесь волонтеры добровольческого движения Тольятти помогут разобраться в карте события, выбрать развлечение из 10-ка интерактивных площадок и зарегистрироваться на лотерею. Розыгрыш призов для приятного досуга состоится в 16:00. Каждый гость получит от организаторов сувениры.

Также все члены семьи попытают удачу в необычных видах спорта: метлоболе, валенкопаде, мегабоулинге, а также — на площадке городошного спорта.

Воспитывать волю с самого детства и даже мотивировать взрослых будет детский забег "Матрешка" от Школы бега RUN TLT.  Добрую и дружелюбную атмосферу на фестивале создаст уличный театр "Пластилиновый дождь". "ВолгаДогСпорт" покажет аджилити-шоу, а "Маламут Клуб" представит харизматичных хаски и маламутов. Кроме того, Конфедерация модельного спорта проведет чемпионат по автомодельному спорту.

Фестиваль пройдет с 10:00 до 16:00 на набережной 6-го квартала в Тольятти.

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