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Строительство Строительство и недвижимость

Собственники квартир в новом ЖК "Видный" в марте начнут получать ключи

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Корпорация "Кошелев" приступает к передаче ключей от квартир в ЖК "Видный". Процесс передачи будет проходить по графику во второй половине марта и начале апреля. С расписанием можно ознакомиться на сайте.

Новый жилой квартал был введен в эксплуатацию в 2019 году. Его отличает максимально продуманный и технологичный подход — от планировки и отделки квартир до внешней инфраструктуры — просторных парковок, прогулочных бульваров и современных детских площадок. Новая застройка включает тринадцать кирпичных домов по девять этажей каждый. Общая площадь застройки — 175 тысяч квадратных метров.

Что касается квартир в ЖК "Видный", то они получили новые удобные планировки и разные варианты отделки. В частности, в квартирах будут панорамные окна и отделка категории люкс.

Квартал расположен в географическом центре микрорайона в "Кошелев-парке". В шаговой доступности от новостроек есть остановки общественного транспорта, школа и детский сад, магазины, салоны красоты и многое другое.

Философия "Кошелев-парка" — уйти от многоэтажных тесных "муравейников" и создать по-настоящему комфортную, многофункциональную и экологичную среду обитания.

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