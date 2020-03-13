В Пестравском районе проходит межрайонная спартакиада на призы Евгения Серпера

В пятницу, 13 марта, в Пестравском районе проходят традиционные межрайонные спортивные соревнования на призы депутата Государственной думы Евгения Серпера.

В спартакиаде принимают участие сборные команды пяти южных районов Самарской области: Хворостянского, Приволжского, Красноармейского, Пестравского и Безенчукского. Всего более 150 спортсменов. Самая юнная участница турнира - 11-летняя шахматистка Елизавета.

Соревнования проходят по восьми видам спорта: шахматы, дартс, настольный теннис, волейбол, армрестлинг, мини-футбол, гиревой спорт и перетягивание каната. Состязания проходят на нескольких спортивных площадках Пестравского района.

Это уже четвертая спартакиада, которая проводится по инициативе Евгения Серпера. До этого межрайонные спортивные состязания проходили в Хворостянке, Безенчуке и Красноармейском районе.

Главная цель мероприятия — пропаганда физкультуры, спорта и здорового образа жизни, привлечение широких слоев сельского населения к систематическим занятиям спортом.

По мнению Евгения Серпера, такие спортивные турниры способствуют формированию командного духа и положительно влияют на создание условий для организации здорового досуга, повышение мастерства сельских спортсменов, причем вне зависимости от их возраста, так как в спартакиаде нет возрастных ограничений.

"Наша спартакиада проходит уже четвертый раз, и ее уже смело можно называть традиционной, - говорит депутат Госдумы. - Каждый год наши состязания собирают все больше участников. Наша основная цель — сделать наши районы территориями здорового образа".

По его словам, очень важно, чтобы как можно больше людей поняли, что здоровый образ жизни является главным конкурентным преимуществом человека. А крепкое здоровье — основа профессиональных достижений, семейного благополучия и оптимистичного взгляда на жизнь.

"Как сказал президент России Владимир Путин, спорт определяет качество жизни и открывает широкие возможности перед человеком. При этом задача всех уровней власти — создать условия для развития массового спорта, в том числе на сельских территориях. Очень рад, что участники сегодняшних соревнований являются отличным примером в деле приобщения к спорту. Проводя эту спартакиаду, мы вносим свой вклад в пропаганду активного, здорового образа жизни", - отметил депутат и пожелал всем участникам соревнований честной и бескомпромиссной борьбы.