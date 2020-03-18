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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" проиграла "Темп-СУМЗ-УГМК"

РЕВДА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Второй за три недели матч "Самары" в Ревде вновь завершился поражением в концовке - 70:76.

Несколько минут соперники слово "узнавали" друг друга. Но в середине стартового периода самарцы пропустили рывок 0:9 - и получили 7:15. Трехминутную "паузу" прервала треха от Александра Лавникова, но до конца четверти перехватить инициативу так и не удалось - 12:17.

Но вот вторую десятиминутку наша команда начала активнее и за две с небольшим минуты нагнала хозяев - 19:19 после попадания Антона Глазунова. А затем Байден Джаксен вывел самарцев вперед. Но "заводчане" быстро пришли в себя, у них полетело издали - и до большого перерыва команды обменивались результативными ударами. Чуть удачливее в этом обмене оказались хозяева - 38:40 после первой половины.

Вторую половину "Самара" открыла попаданием Даниила Аксенова, сравнявшего счет. Но затем удачливее в атаке были хозяева, начавшие отрываться в счете. В какой-то момент их преимущество достигло восьми очков - и даже дальние попадания того же Аксенова и Максима Дыбовского не исправили ситуации - 54:61 перед заключительным периодом.

И вновь ситуация изменилась. Прошло четыре минуты - и Александр Лавников, закрывая рывок самарцев 10:2, вновь вывел их вперед, 64:63. Еще две минуты спустя счет был равным, 70:70. К сожалению, очки, набранные Даниилом Аксеновым, оказались для нашей команды последними в этом матче.

70:76 - на этот раз "Темп-СУМЗ-УГМК" сильнее.

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