Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Самаре и Тольятти

Как сообщили Волга Ньюс в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией в Самарской области, один из новых случаев заражения COVID-2019 зафиксирован в Самаре, второй - в Тольятти. Оба человека - взрослые.

Известно также, что тольяттинец заразился после контакта с другим заболевшим. Случай в Самаре - завозной. Состояние одного из заболевших оценивается как удовлетворительное, второго - средней тяжести.

Напомним, по состоянию на 2 апреля в Самарской области зафиксировано 17 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом семь человек уже выздоровели.

В регионе для граждан введен режим самоизоляции, в связи с которым жителям не рекомендуется покидать свои дома. Разрешается выходить в ближайший магазин за продуктами, выносить мусор, гулять с собакой в 100 метрах от дома, обращаться за экстренной медицинской помощью. Тем, кто продолжает работать, необходимо иметь при себе соответствующие справки от работодателей по форме, утвержденной правительством региона.