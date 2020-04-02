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Здравоохранение Общество

В Самарской области еще два новых случая заражения коронавирусом

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как сообщает оперативный штаб Самарской области по противодействию распространению коронавирусной инфекции, за последние сутки в регионе зафиксировано два новых случая заражения COVID-2019.

Фото: Антон Сенько

Таким образом, количество подтвержденных случаев заболевания в регионе достигло 17. При этом два человека выписаны с выздоровлением. В числе находящихся на лечении — двое детей.

Помимо этого выявлены 150 нарушителей режима самоизоляции, из которых 78 — в Самаре и 26 — в Тольятти.

За последние сутки, по данным оперштаба, среди жителей Самарской области проведено 198 исследований на коронавирус, всего — 6797.

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