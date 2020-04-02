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Здравоохранение Общество

Пять человек в Тольятти выписаны из больницы после лечения от коронавируса

ТОЛЬЯТТИ. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как стало известно "Волга Ньюс", из Тольяттинской городской больнИцы № 5 сегодня были выписаны пять человек, перенесших коронавирус COVID-2019. Об этом изданию сообщил главный врач больницы Николай Ренц.

"По анализам вируса у них больше нет. Болезнь у некоторых из них проходила в легкой форме, у кого-то было состояние средней тяжести", — рассказал Николай Ренц.

Все выписанные — молодые люди, среди них один ребенок. В больнице они находились в общей сложности с 13–14 марта.

Относительно симптомов болезни Николай Ренц сообщил, что они были такими же, как и при ОРВИ — никаких особенных симптомов, по его словам, не наблюдалось.

Напомним, по последней информации в Самарской области зафиксировано 17 случаев заражения новой коронавирусной инфекций. Ранее сообщалось о двух выздоровевших пациентах.

Для граждан в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции.

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