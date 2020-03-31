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Общество

В Самарской области вводится запрет на перемещение

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области будет ужесточен режим ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения коронавируса. Об этом во вторник, 31 марта, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании губернской думы.

Фото: facebook.com/Сергей Гольдштейн

"Вчера в 22:30 на мое имя поступило обращение главного санитарного врача Самарской области, в соответствии с которым я вношу дополнительные ограничения", - пояснил глава региона.

Так, по его словам, вводится запрет для граждан покидать места проживания (за исключением специальных случаев, оговоренных в постановлении), запрет на вход в парки и лесопарки, нахождение в них.

"Обязываем граждан соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. Передвижение по территории региона будет осуществляться при наличии документа - справки работодателя по форме, установленной правительством", - сообщил Дмитрий Азаров, добавив, что форма эта будет в ближайшее время утверждена.

Помимо этого, в МФЦ области приостанавливается прием заявлений и документов по предоставлению услуг, приостанавливается государственная регистрация актов гражданского состояния за рядом исключений.

"Хочу подчеркнуть свою позицию, что мы сегодня не бежим впереди паровоза. У нас за прошедшие сутки нет ни одного случая выявления инфицированных. Мы не участвуем в соревновании регионов, кто больше запретов введет, - мы четко следуем указаниям Роспотребнадзора и федерального штаба. Попрошу вас пресекать панические настроения, слухи о распространении непроверенной информации", - подчеркнул губернатор.

Также, по словам Дмитрия Азарова, приняты дополнительные меры для введения специальных надбавок для врачей, медсестер и других медработников, которые работают в инфекционных отделениях.
"Вчера мною принято решение о выделении дополнительно 200 млн руб. на формирование запаса лекарственных средств. Плюс удалось защитить заявку на выделение из федерального бюджета Самарской области 1,24 млрд руб. для укрепления материально-технической базы больниц, развертывания новых койкомест", - рассказал глава региона.

Напомним, в Самарской области, по последним данным, зарегистрировано 14 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, один человек выздоровел.

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