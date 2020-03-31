Стали известны новые ограничения для самарцев из-за коронавируса

Опубликовано постановление губернатора Самарской области, ужесточающее режим ограничений, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции.

Согласно этому документу, соблюдать режим 14-дневной самоизоляции уже должны не только граждане, прибывшие из-за границы РФ, но и из других регионов страны. Обязаны соблюдать режим самоизоляции также граждане старше 65 лет, люди, имеющие хронические заболевания, среди которых сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкология, и лица, перенесшие инфаркты и инсульты. Для них он установлен до 14 апреля.

Также оставаться дома должны все жители региона. Поводом выйти из дома может быть обращение за экстренной медицинской помощью и иные случаи прямой угрозы жизни и здоровью, следование к осуществления деятельности, или от него домой (в том случае, если деятельность эта не приостановлена указом президента РФ), либо поход в ближайший к дому магазин и выгул собаки в радиусе не более 100 метров от места проживания, вынос мусора.

Эти ограничения не касаются случаев оказания медицинской помощи, деятельности правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и ЧС и подведомственных им организаций, органов по надзору и защите прав потребителей.

При этом передвижение по региону по работе возможно при наличии справки, о чем ранее сообщил на заседании губдумы Дмитрий Азаров. Все эти ограничения будут действовать до 3 апреля текущего года.

Ограничение на посещение парков и лесопарков – до 5 апреля.

Граждан также обязали соблюдать дистанцию в 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением такси.

Напомним, что уже с 25 марта приостановлена деятельность развлекательных и досуговых заведений с массовым прибыванием людей, с 28 марта по 5 апреля приостановлена работа ресторанов, баров и кафе. Разрешается только доставка и продажа еды на вынос без посещения помещений. С 29 марта по 5 апреля приостановлена деятельность торговых точек за исключением тех, что продают продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости, а также аптек. Объекты, которые заключают договоры на предоставление услуг связи, продолжают работать.