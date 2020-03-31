16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стали известны новые ограничения для самарцев из-за коронавируса По пессимистичному сценарию в регионе потребуется 3,2 тыс. коек для больных коронавирусом Число заразившихся коронавирусом в Самарской области достигло 15 В Тольятти госпитализировали врача, отдыхавшего в Италии В Оренбурге от коронавируса скончался мужчина, прилетевший из Европы в Курумоч

Здравоохранение Общество

Стали известны новые ограничения для самарцев из-за коронавируса

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 853
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Опубликовано постановление губернатора Самарской области, ужесточающее режим ограничений, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции.

Фото: Антон СЕНЬКО

Согласно этому документу, соблюдать режим 14-дневной самоизоляции уже должны не только граждане, прибывшие из-за границы РФ, но и из других регионов страны. Обязаны соблюдать режим самоизоляции также граждане старше 65 лет, люди, имеющие хронические заболевания, среди которых сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкология, и лица, перенесшие инфаркты и инсульты. Для них он установлен до 14 апреля.

Также оставаться дома должны все жители региона. Поводом выйти из дома может быть обращение за экстренной медицинской помощью и иные случаи прямой угрозы жизни и здоровью, следование к осуществления деятельности, или от него домой (в том случае, если деятельность эта не приостановлена указом президента РФ), либо поход в ближайший к дому магазин и выгул собаки в радиусе не более 100 метров от места проживания, вынос мусора.

Эти ограничения не касаются случаев оказания медицинской помощи, деятельности правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и ЧС и подведомственных им организаций, органов по надзору и защите прав потребителей.

При этом передвижение по региону по работе возможно при наличии справки, о чем ранее сообщил на заседании губдумы Дмитрий Азаров. Все эти ограничения будут действовать до 3 апреля текущего года.
Ограничение на посещение парков и лесопарков – до 5 апреля.

Граждан также обязали соблюдать дистанцию в 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением такси.

Напомним, что уже с 25 марта приостановлена деятельность развлекательных и досуговых заведений с массовым прибыванием людей, с 28 марта по 5 апреля приостановлена работа ресторанов, баров и кафе. Разрешается только доставка и продажа еды на вынос без посещения помещений. С 29 марта по 5 апреля приостановлена деятельность торговых точек за исключением тех, что продают продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости, а также аптек. Объекты, которые заключают договоры на предоставление услуг связи, продолжают работать.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5