В Самарской области из-за коронавируса закрывают рестораны

С субботы, 28 марта, в Самарской области приостанавливают работу заведения общепита. Соответствующие изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции" внес губернатор Дмитрий Азаров. Исключение сделано для заведений, работающих на вынос и осуществляющих доставку на дом.

С воскресенья, 29 марта, будут введены ограничения на работу торговых центров - в них открыты будут только аптеки, продуктовые магазины и отделы с товарами первой необходимости. Фудкорты, кафе, кинотеатры, игровые будут закрыты для посетителей.

Также прекращают работу бассейны, фитнес-центры, общественные бани, спортивные объекты, а также аттракционы в парках.

Закроются и торговые точки, за искючение тех, что продают продукты питания и товары первой необходимости -гигиенические средства, предметы детского обихода и товары для животных.

Глава региона поручил взять исполнение на особый контроль."Предлагаю взять на контроль крупные торговые центры с целью пресечения деятельности предприятий, которые не попадают в специальную категорию", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Отдельное решение принято по работе детских садов. По поручению Главы региона они будут работать по заявочному принципу — на основе обращений родителей. Дошкольные учреждения будут принимать детей, чьи родители продолжат трудиться на следующей неделе. На данный момент принято решение о работе 81 сада, в которых будет находиться более 300 воспитанников.

"У нас есть еще два дня, чтобы провести опросы и собрать заявки от родителей, — отметил Глава региона. — Всю следующую неделю врачи, полицейские, работники транспорта будут исполнять свои обязанности. Они имеют право на то, чтобы их дети находились в комфортных условиях".

В регионе будут усилены меры безопасности. Для этого на улицы городов и районов выйдут полицейские патрули. Их задача следить за порядком, а также выявлять граждан, нарушающих режим самоизоляции. По информации на сегодняшний день в регионе более 11 тысяч граждан, прибывших из-за рубежа.

Губернатор призвал местные власти совместно с представителями полиции и медиками обойти буквально каждого приехавшего. Нарушителей режима будут привлекать к административной ответственности, а при наличии судебного решения принудительно помещать под медицинское наблюдение.

Особое внимание глава региона уделяет организации досуга жителей во время карантина: "Наша задача, чтобы это время люди использовали для общения с родными и близкими, занимались самообразованием и проводили время с пользой. Мы подготовим целый перечень онлайн-зарядок, бизнес-тренингов, обучающих программ. Интересный контент предложит и учреждения культуры. Все важные события будут отражаться на их сайтах. Люди должны чувствовать наше внимание. Мы должны подсказать им, как организовать досуг".

Экстренные меры вводятся для того, чтобы минимизировать риски распространения инфекции среди жителей региона, подчеркнул губернатор. Самарцам рекомендуется сократить время пребывания в местах скопления людей, чтобы полностью обезопасить себя и своих близких.

"Особый режим предполагает особую ответственность. С такой угрозой мы еще не сталкивалось: с учетом глобализации экономики, скорости перемещения людей и ресурсов, это масштабный вызов для всего человечества. Дальнейшее развитие ситуации зависит от того, насколько дисциплинированно и организованно мы используем эти дни", - отметил Дмитрий Азаров.