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Облправительство Власть и политика

Перемещаться по территории региона можно будет при наличии справки от работодателя

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 31 марта, правительство Самарской области установило форму справки для работодателей на основе введения главой региона дополнительных мер по нераспространению коронавируса, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.

В соответствии с пунктом 9 постановления губернатора от 16.03. 20 №39 "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции" была установлена форма документа (справки работодателя), при наличии которой разрешается передвижение по территории Самарской области.

В справке будет указано ФИО гражданина, сфера его деятельности (непрерывно действующая организация; медицинская, аптечная организация; организация, обеспечивающая продуктами питания; организация, выполняющая неотложные работы в условиях ЧС, а также ремонтные, погрузо-разгрузочные работы; СМИ; государственные органы власти и МСУ), наименование и адрес организации, ИНН и ОГРН, подпись руководителя. Справка действительна при предъявлении паспорта или служебного удостоверения.

Напомним, в Самарской области с сегодняшнего дня вводится запрет для граждан покидать места проживания (за исключением специальных случаев, оговоренных в постановлении), запрет на вход в парки и лесопарки, нахождение в них.

"Обязываем граждан соблюдать дистанцию не менее 1,5 м. Передвижение по территории региона будет осуществляться при наличии документа — справки работодателя по форме, установленной правительством", — сообщил ранее Дмитрий Азаров.

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