Перемещаться по территории региона можно будет при наличии справки от работодателя

Во вторник, 31 марта, правительство Самарской области установило форму справки для работодателей на основе введения главой региона дополнительных мер по нераспространению коронавируса, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.

В соответствии с пунктом 9 постановления губернатора от 16.03. 20 №39 "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции" была установлена форма документа (справки работодателя), при наличии которой разрешается передвижение по территории Самарской области.

В справке будет указано ФИО гражданина, сфера его деятельности (непрерывно действующая организация; медицинская, аптечная организация; организация, обеспечивающая продуктами питания; организация, выполняющая неотложные работы в условиях ЧС, а также ремонтные, погрузо-разгрузочные работы; СМИ; государственные органы власти и МСУ), наименование и адрес организации, ИНН и ОГРН, подпись руководителя. Справка действительна при предъявлении паспорта или служебного удостоверения.

Напомним, в Самарской области с сегодняшнего дня вводится запрет для граждан покидать места проживания (за исключением специальных случаев, оговоренных в постановлении), запрет на вход в парки и лесопарки, нахождение в них.

"Обязываем граждан соблюдать дистанцию не менее 1,5 м. Передвижение по территории региона будет осуществляться при наличии документа — справки работодателя по форме, установленной правительством", — сообщил ранее Дмитрий Азаров.