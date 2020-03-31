Число заразившихся коронавирсусом в Самарской области достигло 15

В Самарской области коронавирусом за минувшие сутки заболел еще один человек. Таким образом общее число инфицированных на 31 марта достигло 15 человек. Об этом на заседании губернской думы сообщил руководитель Александр Фетисов, возглавляющий региональный штаб по борьбе с распространением вируса.

"На сегодняшний момент у нас уже 15 человек носителей коронавируса. Два человека выписано. Еще двоих мы уже вылечили. Из Самары один подтвержден", - рассказал он.

Двое из заболевших - дети.

"Порядка 50 у нас сомнительных. Ждем информацию из Москвы. И работаем очень прицельно и точечно", - сказал он.

Напомним, с сегодняшнего дня в регионе вводятся ограничения на перемещение.