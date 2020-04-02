Вновь выявленный инфицированный коронавирусом самарец вернулся из Австрии

Самарец, у которого за минувшие сутки подтвердилось заболевание коронавирусом, вернулся из Австрии. Заболевший же житель Тольятти, входит в контактный круг ранее инфицированных. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Напомним, ранее стало известно, что за последние сутки подтвердилось заражение новой инфекцией двух жителей региона — одного в Самаре, второго в Тольятти. Общее число инфицированных достигло 17, при этом семь из них уже выписаны из медучреждений.

Ранее сообщалось о случаях завоза коронавируса в Самару из Таиланда, Франции, Португалии и Италии. В Тольятти вирус попал из Франции и Испании.