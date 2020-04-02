16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пациентам для посещения поликлиник выдадут справки Вновь выявленный инфицированный коронавирусом самарец вернулся из Австрии В регионе заработала лаборатория по исследованию и выявлению коронавируса Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Самаре и Тольятти Пять человек в Тольятти выписаны из больницы после лечения от коронавируса

Здравоохранение Общество

Вновь выявленный инфицированный коронавирусом самарец вернулся из Австрии

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 295
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарец, у которого за минувшие сутки подтвердилось заболевание коронавирусом, вернулся из Австрии. Заболевший же житель Тольятти, входит в контактный круг ранее инфицированных. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Напомним, ранее стало известно, что за последние сутки подтвердилось заражение новой инфекцией двух жителей региона — одного в Самаре, второго в Тольятти. Общее число инфицированных достигло 17, при этом семь из них уже выписаны из медучреждений.

Ранее сообщалось о случаях завоза коронавируса в Самару из Таиланда, Франции, Португалии и Италии. В Тольятти вирус попал из Франции и Испании.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3