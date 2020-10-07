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Экология Общество

Специалисты Куйбышевского НПЗ выпустили в Волгу около 30 тысяч мальков стерляди

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские нефтепереработчики продолжают восполнять биоресурсы рек. Ежегодно экологи Куйбышевского НПЗ отправляют в Волгу десятки тысяч мальков ценных пород рыб.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Стерлядь занесена в международную Красную книгу. Для того чтобы увеличить ее популяцию, нефтепереработчики выпускают мальков в реки. В этот раз экологи КНПЗ отправили сеголеток в реку Самару — недалеко от точки ее впадения в Волгу. Количество и вид рыбы выбраны с учетом рекомендаций специалистов научной организации ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии". По мнению ученых, для зарыбления Волги Куйбышевскому НПЗ необходимо отправить в реку около 30 тысяч мальков стерляди и почти 50 тысяч сазана.

Каждый выпуск проходит под тщательным контролем инспекторов Средневолжского территориального Управления Федерального агентства по рыболовству и Отдела водных ресурсов Нижне-Волжского Бассейнового Управления. Инспекторы следят за правильным ходом операции и взвешиванием мальков. Только так можно определить итоговое число выпущенной в водоем молоди. По расчетам ихтиологов, река Самара — лучшее место для адаптации молоди к естественной среде обитания. Затем рыба должна переместиться к Волге.

Куйбышевский НПЗ ведет систематическую работу по искусственному зарыблению водоемов в рамках экологической политики. При этом нефтепереработчики обязательно учитывают мнение научного сообщества, чтобы действовать на пользу окружающей среде.

В октябре экологи Куйбышевского НПЗ намерены отправить в реку еще около 50 тысяч мальков сазана.

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