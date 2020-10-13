Тольяттинцы высадили 15 тысяч деревьев

В Тольятти под эгидой ГК "ЭкоВоз" и ПАО Сбербанк прошла традиционная экологическая акция "Лес памяти". Участники мероприятия — порядка 300 человек — посадили около 15 тысяч саженцев ели и березы на 3 гектарах земли в районе санатория "Лесное".

Высадка леса для каждого жителя Тольятти — особенное событие. Вся Самарская область помнит страшные пожары лета 2010 года, когда огонь уничтожил значительную часть "зеленых легких" промышленного центра. Урон экологии не восполнен до сих пор, но каждый год, гектар за гектаром, активисты, неравнодушные граждане, участвуют в посадке леса. Акцию также поддержали администрации Тольятти и МКУ "Тольяттинское лесничество".

"Для нас важно, какую планету мы оставим после себя нашим детям и будущим потомкам. Поэтому экологическим проектам мы уделяем большое внимание, — отметил управляющий Автозаводским отделением Сбербанка Вячеслав Безруков. — Поддержка программы по восстановлению леса после сильнейших пожаров в Тольятти — это вклад Сбербанка в улучшение экологии нашего города. Радостно видеть, что в акции приняли участие и неравнодушные граждане. Давайте объединим наши усилия и будем стараться жить так, чтобы последующие поколения сказали нам спасибо за сохраненные леса, чистый воздух и прозрачные реки".

"Лес — это легкие нашего города. Поэтому очень важно сажать деревья, восстанавливать зеленые насаждения. Наш долг — помогать природе восполнить то, что исчезло из-за пожара в 2010 году. В этом году из-за всеобщего карантина посадка леса была перенесена на осень. С погодой нам повезло. В теплый субботний день — 10 октября мы посадили ещё немного нового леса. Многие люди в этом году приехали на посадку впервые и, было видно, что дело это им очень понравилось. Делать добрые дела всегда почетно и приятно. Думаю, что лес, посаженный в таких условиях, будет хорошо расти", — прокомментировал генеральный директор ГК "ЭкоВоз" Денис Волков.