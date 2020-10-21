Всероссийский экологический диктант пройдет без использования бумаги

22 октября в России отмечается День без бумаги: он призван сохранить природные ресурсы страны — древесину, воду и топливо. Всероссийский экологический диктант присоединяется к празднику.

Проверить свою экологическую грамотность 15 и 16 ноября можно будет в онлайн-формате на портале Экодиктант.рус. Писчие принадлежности не понадобятся — только знания о родной природе и основы охраны окружающей среды.

Чтобы спасти лес, не нужно многое — лишь минимальные экологические знания о сборе макулатуры.

"Переработанная бумага не только спасает деревья от вырубки, но и значительно уменьшает все остальные затраты на производство печатной продукции. При этом сдавать макулатуру в переработку очень просто, главное — знать, какая бумага подходит, в каком виде и где её смогут принять", — рассказала эколог, председатель правления АНО "Равноправие" и сопредседатель федерального оргкомитета экодиктанта Наталья Соколова.

Она добавила, что переработать можно бумажные изделия со знаками "20-21-22" в треугольнике или "PAP". А вот с пометкой C/PAP — ламинированную пластиком или металлом бумагу — в пункте сбора макулатуры не примут.

Также эколог посоветовала обращать внимание на продукцию со знаком FSC. Это бумага, полиграфия и строительные материалы из дерева, для изготовления которых было использовано легальное сырье, а при заготовке применялись способы устойчивого лесопользования, были учтены права местных жителей, работников предприятия и коренного населения.

"Примерно 100 кг макулатуры спасают одно дерево от вырубки, а новая экологическая культура россиян спасет нашу окружающую среду от ошибок, которые мы часто допускаем от незнания о возможностях сохранить природные ресурсы, уберечь леса и их обитателей от пожаров, моря и реки — от загрязнения и гибели подводного мира", — говорит Соколова.