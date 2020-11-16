В Сергиевском районе мусорный полигон будет введен в эксплуатацию до начала 2021 года

Новый мусоросортировочный комплекс в Сергиевском районе на данный момент находится на завершающей стадии строительства и будет введен в эксплуатацию до начала 2021 года. Объект станет восьмым в регионе комплексом по сортировке твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба "ЭкоСтройРесурса".

На данный момент в Самарской области функционирует уже семь мусоросортировочных комплексов. Два из них в Тольятти, по одному — в Сызрани, вблизи Новокуйбышевска, в Красноярском, Волжском и Кинельском районах.

Регион постепенно увеличивает количество отходов, вовлекаемых в хозяйственный оборот, одновременно снижая полигонное захоронение.

"За полтора года работы регионального оператора доля твердых коммунальных отходов, которые попадают на объекты по сортировке отходов, увеличилась в 3,5 раза. Например, в 2018 году на сортировку шло лишь 8,6% от общего количества собранных ТКО. А за девять месяцев 2020 года — 30,4%. Наша цель к 2030 году увеличить объем сортировки до 100%", — рассказала руководитель экологического управления ООО "ЭкоСтройРесурс" Екатерина Луценко.