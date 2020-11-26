16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Общественной палате РФ обсудят развитие молодежного культурно-познавательного туризма Туристические "Жигулевские выходные" стали национальным брендовым маршрутом России "Орел и Решка" посетили Самару "Самарскую Луку" поделят на подкластеры и будут развивать по шести направлениям В Самаре состоится трехдневная презентация mice-возможностей

Туризм Общество

Туристические "Жигулевские выходные" стали национальным брендовым маршрутом России

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 148
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский туристический маршрут "Жигулевские выходные" стал национальным брендовым маршрутом России. Об этом стало известно 25 ноября в Москве на заседании Экспертного совета по реализации программ продвижения туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма при Федеральном агентстве по туризму.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

 

На втором месте маршрут "Кузбасс - огонь в сердце", на третьем - проект "Гран-тур Вся Карелия". Все три проекта получили статус брендовых маршрутов, станут якорными и получат максимальную поддержку Ростуризма в продвижении.

Представил туристический маршрут региона руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов совместно с туроператором "Пилигрим".

В рамках маршрута "Жигулевские выходные" в течение четырех дней туристы смогут отведать волжскую кухню, пройти по экологическим тропам Самарской Луки, посетить купеческую Сызрань, заняться активными видами отдыха на акватории Жигулевского моря в Тольятти, а также увидеть объекты автомобильного гиганта страны.

"Задача круглогодичного маршрута - познакомить туриста с регионом и замотивировать его на возвращение сюда вновь для более подробного знакомства с понравившимися локациями и объектами", - отметил руководитель регионального департамента туризма Артур Абдрашитов.

Гид потребителя

Фото на сайте

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

В Ширяево состоялся 11-й фестиваль "Жигулевская вишня"

В Ширяево состоялся 11-й фестиваль "Жигулевская вишня"

Тимур снова победил Тохтамыша на этно-историческом фестивале в Красноярский районе

Тимур снова победил Тохтамыша на этно-историческом фестивале в Красноярский районе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6