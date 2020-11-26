Туристические "Жигулевские выходные" стали национальным брендовым маршрутом России

Самарский туристический маршрут "Жигулевские выходные" стал национальным брендовым маршрутом России. Об этом стало известно 25 ноября в Москве на заседании Экспертного совета по реализации программ продвижения туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма при Федеральном агентстве по туризму.

На втором месте маршрут "Кузбасс - огонь в сердце", на третьем - проект "Гран-тур Вся Карелия". Все три проекта получили статус брендовых маршрутов, станут якорными и получат максимальную поддержку Ростуризма в продвижении.

Представил туристический маршрут региона руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов совместно с туроператором "Пилигрим".

В рамках маршрута "Жигулевские выходные" в течение четырех дней туристы смогут отведать волжскую кухню, пройти по экологическим тропам Самарской Луки, посетить купеческую Сызрань, заняться активными видами отдыха на акватории Жигулевского моря в Тольятти, а также увидеть объекты автомобильного гиганта страны.

"Задача круглогодичного маршрута - познакомить туриста с регионом и замотивировать его на возвращение сюда вновь для более подробного знакомства с понравившимися локациями и объектами", - отметил руководитель регионального департамента туризма Артур Абдрашитов.