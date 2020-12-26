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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самаре открылась инновационная площадка РЖД

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 25 декабря, в Самаре состоялось торжественное открытие инновационной площадки Куйбышевской железной дороги, филиала ОАО "РЖД", "Трансфер инноваций". Она будет действовать для создания точек притяжения инновационной активности, повышения активности региональных центров корпоративного управления и сотрудников ОАО "РЖД" в части инновационного развития компании, развития сотрудничества с субъектами региональной инновационной инфраструктуры и внешними партнерами.

"Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь", — подчеркивал ранее глава региона Дмитрий Азаров.

В торжественном открытии принял участие министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Он поздравил руководство КбшЖД со стартом работы инновационной площадки.

"У Самарской области богатый опыт и потенциал работы в развитии инноваций. И очень сильная команда Куйбышевской дороги не только откликается на все инициативы региона, но и формирует тренд. Мы понимаем, что в крупных государственных компаниях вопрос внедрения инноваций подчас решается непросто, но ОАО "РЖД" в этом отношении значительно выделяется — не зря вопрос внедрения квантовых технологий — технологий будущего — доверен президентом страны Владимиром Путиным именно этой компании", — подчеркнул министр.

В мероприятии также приняли участие главный инженер ОАО "РЖД" Сергей Кобзев и начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

В мае 2020 г. между правительством Самарской области и ОАО "РЖД" было заключено соглашение о сотрудничестве по развитию инновационной экосреды и адаптации реализуемых проектов на инфраструктуре Куйбышевской железной дороги.

Компания, как партнер конкурса и конечный "потребитель", софинансировала работы по проектам по принципу научно-образовательных центров. Эксперты приняли решение поддержать 8 проектов на общую сумму 16 млн рублей. Каждый из победителей получил до 2 млн руб. на тестовое внедрение своей технологии на инфраструктуре КбшЖД.

Подобный конкурс состоялся впервые в России — новая мера поддержки инновационных проектов была разработана министерством экономического развития и инвестиций Самарской области. Она дает им возможность продемонстрировать свои идеи и доказать уникальность в условиях реальной работы крупнейшего перевозчика российской сети железных дорог.

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