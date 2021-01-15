В Самаре открылась инклюзивная мастерская для детей и подростков с инвалидностью. На занятиях мастерской ребята осваивают секреты различных ремесел, работают с глиной, деревом, тканями, учатся создавать собственные произведения.

Мастерская стала первым проектом некоммерческой организации "Выше радуги". Идея создания мастерской одобрена министерством образования и науки Самарской области и поддержана фондом президентских грантов.

"Новое увлечение подарило ребятам и новые события, - рассказала руководитель НКО "Выше радуги" Екатерина Акинцева. - Подростки вышли из социальной изоляции, погрузились в пространство общения и творчества, начали работать в команде и из опекаемых и беспомощных существ превратились в мастеров, чья жизнь наполнена движением и смыслом. Отсюда и название проекта - "Второе дыхание"

За четыре месяца работы проекта юные подмастерья побывали в гостях у самарских мастеров, познакомились с разными направлениями декоративно-прикладного творчества.

Постоянными посетителями мастерской стали 40 детей и подростков в возрасте от 7 до 16 лет с различными формами инвалидности. Мастерская работает на некоммерческой основе по адресу: ул. 22 Партсъезда, 40а.