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Образование Общество

В Самаре открылась инклюзивная мастерская для детей и подростков

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре открылась инклюзивная мастерская для детей и подростков с инвалидностью. На занятиях мастерской ребята осваивают секреты различных ремесел, работают с глиной, деревом, тканями, учатся создавать собственные произведения.

Фото: vk.com/above_rainbow_samara

Мастерская стала первым проектом некоммерческой организации "Выше радуги". Идея создания мастерской одобрена министерством образования и науки Самарской области и поддержана фондом президентских грантов.

"Новое увлечение подарило ребятам и новые события, - рассказала руководитель НКО "Выше радуги" Екатерина Акинцева. - Подростки вышли из социальной изоляции, погрузились в пространство общения и творчества, начали работать в команде и из опекаемых и беспомощных существ превратились в мастеров, чья жизнь наполнена движением и смыслом. Отсюда и название проекта - "Второе дыхание"

За четыре месяца работы проекта юные подмастерья побывали в гостях у самарских мастеров, познакомились с разными направлениями декоративно-прикладного творчества.

Постоянными посетителями мастерской стали 40 детей и подростков в возрасте от 7 до 16 лет с различными формами инвалидности. Мастерская работает на некоммерческой основе по адресу: ул. 22 Партсъезда, 40а.

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