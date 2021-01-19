Сотрудники Куйбышевского НПЗ удостоены почетного знака губернатора Самарской области

Высокую награду "За служение людям" получили 20 нефтепереработчиков.

В этом году в связи со сложной ситуацией в стране, вызванной пандемией, многим людям понадобилась поддержка и помощь. Сотрудники Куйбышевского НПЗ активно включились в добровольческое движение и доставляли продукты и медикаменты пожилым жителям города. Молодые специалисты предприятия подарили детям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, игрушки и канцтовары, чтобы те смогли разнообразить свой досуг дома и организовать дистанционное обучение.

Губернатор Дмитрий Азаров учредил почетный знак "За служение людям" в качестве награды людям, занимающимся общественно полезной и благотворительной деятельностью и оказывающим помощь жителям региона в период пандемии.

В числе награжденных нефтепереработчиков — люди разных профессий: операторы установок, экономисты, технологи. Специалист отдела по закупке работ и услуг АО "КНПЗ" Анастасия Островская занимается добровольчеством еще со школы: "Чтобы помочь, иногда достаточно убрать в квартире пенсионера или приготовить обед больному человеку. Самое главное — не оставаться равнодушным. Я не могу передать, какие эмоции испытываешь, когда видишь благодарные глаза стариков, понимаешь, как им была нужна наша помощь".

В последнее время волонтерское движение стало развиваться на заводе более активно, считает молодой специалист Александр Филимонов. Он пришел на завод чуть больше двух лет назад, а опыт волонтерства приобрел еще учась в университете: "Я работаю в коллективе единомышленников. Пандемия еще больше сплотила всех нас. Люди из группы риска вынуждены были оставаться дома, и мы помогали им соблюдать этот режим, обеспечивая самым необходимым. Это по-настоящему здорово, когда коллектив такого большого и сильного предприятия заботит не только производство, но и помощь тем, кто в ней нуждается. Поделиться своим временем и душевной теплотой — вот суть настоящего волонтерства".

Благотворительные акции для детей и людей преклонного возраста стали нормой для нефтепереработчиков. Заводчане исполняют новогодние желания детей с ограниченными возможностями здоровья, устраивают праздник к Дню защиты детей, сотрудничают с фондом "Старость в радость".

Сегодня молодые специалисты продолжают взаимодействовать с социальными службами города и доставлять продукты одиноким старикам. Добираться по вызовам до пациентов медикам помогают водители завода.

Общественное признание — лучшая награда для всех добровольцев, которые идут на помощь к тем, кто в ней нуждается.