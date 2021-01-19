16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области на торги выставлены восемь нефтяных участков на 270 млн рублей ООО Агентство "ЛУКОМ-А-Нефтехим" отмечает 22-ю годовщину со дня создания РЖД сократили скидку на перевозку нефтепродуктов для самарских НПЗ "Роснефти" Красногородецкому нефтяному месторождению исполнилось тридцать лет "Самаранефтегаз" наградит журналистов за профессионализм

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Сотрудники Куйбышевского НПЗ удостоены почетного знака губернатора Самарской области

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Высокую награду "За служение людям" получили 20 нефтепереработчиков.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

В этом году в связи со сложной ситуацией в стране, вызванной пандемией, многим людям понадобилась поддержка и помощь. Сотрудники Куйбышевского НПЗ активно включились в добровольческое движение и доставляли продукты и медикаменты пожилым жителям города. Молодые специалисты предприятия подарили детям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, игрушки и канцтовары, чтобы те смогли разнообразить свой досуг дома и организовать дистанционное обучение.

Губернатор Дмитрий Азаров учредил почетный знак "За служение людям" в качестве награды людям, занимающимся общественно полезной и благотворительной деятельностью и оказывающим помощь жителям региона в период пандемии.

В числе награжденных нефтепереработчиков — люди разных профессий: операторы установок, экономисты, технологи. Специалист отдела по закупке работ и услуг АО "КНПЗ" Анастасия Островская занимается добровольчеством еще со школы: "Чтобы помочь, иногда достаточно убрать в квартире пенсионера или приготовить обед больному человеку. Самое главное — не оставаться равнодушным. Я не могу передать, какие эмоции испытываешь, когда видишь благодарные глаза стариков, понимаешь, как им была нужна наша помощь".

В последнее время волонтерское движение стало развиваться на заводе более активно, считает молодой специалист Александр Филимонов. Он пришел на завод чуть больше двух лет назад, а опыт волонтерства приобрел еще учась в университете: "Я работаю в коллективе единомышленников. Пандемия еще больше сплотила всех нас. Люди из группы риска вынуждены были оставаться дома, и мы помогали им соблюдать этот режим, обеспечивая самым необходимым. Это по-настоящему здорово, когда коллектив такого большого и сильного предприятия заботит не только производство, но и помощь тем, кто в ней нуждается. Поделиться своим временем и душевной теплотой — вот суть настоящего волонтерства".

Благотворительные акции для детей и людей преклонного возраста стали нормой для нефтепереработчиков. Заводчане исполняют новогодние желания детей с ограниченными возможностями здоровья, устраивают праздник к Дню защиты детей, сотрудничают с фондом "Старость в радость".
Сегодня молодые специалисты продолжают взаимодействовать с социальными службами города и доставлять продукты одиноким старикам. Добираться по вызовам до пациентов медикам помогают водители завода.

Общественное признание — лучшая награда для всех добровольцев, которые идут на помощь к тем, кто в ней нуждается.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31