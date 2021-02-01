В Самаре пройдет всероссийская гонка "Лыжня России"

В субботу, 13 февраля, состоится XXXIX открытая всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России".

Старт мероприятию будет дан в УСЦ "Чайка". К соревнованиям допускаются все желающие от 12 до 70 лет. Уровень спортивной подготовки не имеет значения. Участие в гонке, по словам организаторов, бесплатное.

Программой предусмотрены забеги на 5 и 10 км по разным возрастам. Состоится и массовый забег на 2021 метр. Стартовать будут группы по 50 человек.

Перед допуском к участию необходимо пройти комиссию. Время ее работы:

8 февраля - с 14:00 до 18:00;

9-11 февраля - с 11:00 до 18:00;

12 февраля - с 11:00 до 19:00;

13 февраля - с 10:00 до 12:00 (принимаются заявки только на массовый забег).

Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше - при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность.

С программой мероприятия и условиями участия в соревнованиях можно ознакомиться здесь.